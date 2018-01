Los pueblos de la N-430 prevén cortar la carretera este jueves 1 de febrero

Los municipios de las provincias de Badajoz, Cáceres y Ciudad Real que conforman la Plataforma de Ayuntamientoos de la N-430 tienen previsto interrumpir el tráfico de esta vía este jueves, 1 de febrero, con el fin de reclamar una carretera "digna y segura".



Más de 3.000 personas, según estimaciones de la Plataforma, participarán en esta acción reivindicativa que se desarrollará en Piedrabuena (Ciudad Real), tras las ya celebradas en Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real) y Santa Amalia (Badajoz).



El presidente de la Plataforma N-430, Venancio Rincón, acompañado de los alcaldes de Piedrabuena y Los Pozuelos, José Luis Cabezas y Basilio Lillo, han dado a conocer en rueda de prensa los detalles de esta manifestación.



Venancio Rincón ha asegurado que el problema que lleva a los vecinos de este municipio a volver a salir a protestar a la calle es "el lamentable estado de conservación" que tiene esta carretera, que registra una alta siniestralidad y que la ha llevado a convertirla en la tercera carretera más peligrosa de España.



Rincón ha recordado que en la última década han tenido lugar en esta vía 244 accidentes de tráfico, sin considerarse las salidas de vía en las que no ha tenido que intervenir la Guardia Civil, que ha provocado la muerte de entre 44 y 46 muertos y un gran número de personas heridas de gravedad.



El presidente de la Plataforma ha señalado que son datos para tener muy en cuenta por el Ministerio de Fomento, más si se añade el hecho de que esta carretera conecta el este con el oeste de España.



"Nuestra reivindicación es justa, creemos en ella y tenemos claro que vamos a seguir y no vamos a parar en nuestra reivindicaciones, que pasan por mejorar el trazado de la vía eliminando curvas peligrosas y mejorar el estado del asfalto", ha advertido Rincón.

Gobierno central y su Ministerio

El alcalde de Piedrabuena , José Luis Cabezas, por su parte, ha asegurado que estos municipios quieren mandar "un mensaje claro" al Ministerio de Fomento y al Gobierno de España, "porque son los responsables de la gestión N-430".



Y ha señalado que la principal reivindicación de estos municipios tiene que ver con las víctimas en accidente de tráfico, al exigir que no haya más y, para ello, ha considerado que los pueblos cercanos tienen el derecho a contar con "un trazado mejorado y con un mejor pavimento de la vía".



Cabezas ha indicado que los pueblos de la plataforma no renuncian tampoco a reclamar el desdoblamiento en autovía de la carretera N-430 para convertirla en la futura Autovía A-43 que una Levante con Extremadura.



"Nosotros no vamos contra nadie, defendemos a nuestros pueblos y a nuestras comarcas, y entendemos que otras comarcas defiendan también sus intereses" ha dicho Cabezas en alusión a los municipios que luchan también porque la futura Autovía A-43 discurra por Puertollano y Almadén.



En cualquier caso, ha indicado el alcalde de Piedrabuena , desde Badajoz a Valencia ya se ha desarrollado un gran tramo de la Autovía A-43 y sólo quedan por ejecutar "200 kilómetros de Ciudad Real hasta Torrefresneda", para cuyo trazado final, ha señalado, "se puede utilizar el desdoblamiento de la N-430".



Venancio Rincón, por su parte, ha lamentado "no haya cambiado nada" desde que hace más de un año iniciaran estas movilizaciones, y ha criticado la única respuesta que han obtenido por parte del Gobierno de España ha sido que "haya más controles de la Guardia Civil y más radares en esta carretera".



Finalmente, ha indicado que estos municipios tienen muy claro que van a seguir luchando hasta el final, hasta conseguir que el número de accidentes y muertos en esta carretera se reduzcan al mínimo.