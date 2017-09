Las noticias sobre el calor quitan turistas a la región según los empresarios

El Cluster del Turismo de Extremadura, formado por los empresarios, ha celebrado la “consolidación” de la región como destino turístico, a pesar del "irregular verano", pero se quejan de que las continuas menciones al extremo calor en los medios nacionales han perjudicado al sector turístico regional.



El Clúster considera muy negativas las menciones constantes en los informativos de televisión y radio de calor extremo en la región, porque disuaden al turista que viene o pasa por Extremadura "y no ayuda a afianzar la región como destino para los meses de verano", indican en nota de prensa.



Tampoco ayudan la falta de transportes "rápidos y fiables", como el tren o el avión, que siguen siendo un "lastre" para Extremadura, no sólo para el sector turístico, sino para el resto de sectores económicos de la región.



En cuanto a los datos de incremento de turistas y el aumento del número de pernoctaciones denotan, a su juicio, que hay un cambio de tendencia y que el aumento del turismo en la región no es coyuntural.



Según el Cluster, los datos indican que hay una tendencia al "alza" en la ocupación hotelera y extrahotelera en la región, aunque con comportamientos diferentes durante los meses de verano.



Así, mientras que los establecimientos de mayor clasificación han registrado una ligera merma en ocupación y gasto, sobre todo en agosto, los de menor clasificación han experimentado un leve incremento en ese mismo mes.



Esto puede deberse, apuntan, al encarecimiento de precios en los destinos de verano tradicionales que afectan a lugares de paso como Extremadura.

Larga estancia, norte de Cáceres, o ciudades con oferta

El turista que viene a Extremadura en verano, exceptuando el de paso, sigue estando muy comarcalizado, y el de estancias más largas sigue buscando el norte de la región o ciudades con una oferta concreta, como el caso de Mérida con el Festival de Teatro, que arroja unos datos "excelentes".



Desde el Clúster de Turismo hay una convicción clara de que, aumentando la oferta cultural y turística en los meses de verano, crecería el interés por un destino concreto, como pone de manifiesto el festival emeritense.



Por otro lado, aseguran, que la creciente proliferación de apartamentos ilegales, a pesar del esfuerzo de la administración extremeña, con especial incidencia en las ciudades de Cáceres y Mérida, supone una merma importante en los ingresos de hoteles y alojamientos rurales.



Desde el Clúster del Turismo de Extremadura se destaca como "muy positivo" el mayor interés por el turismo activo, como el turismo náutico o el de aventura que, en algunos casos, casi ha doblado el número de usuarios.