15.000 parados extremeños mayores de 52 años podrían recuperar el subsidio

Unos 15.000 extremeños podrían recuperar el subsidio de desempleo para los mayores de 52 años si el Gobierno de la nación aplica una proposición no de ley aprobada recientemente en el Congreso a iniciativa del PSOE, según estimación de la diputada socialista por Cáceres Pilar Lucio.



Todos los partidos políticos, a excepción del PP, han instado al Ejecutivo de Rajoy a recuperar ese subsidio y a restablecer los criterios que se habían fijado antes de las reformas laborales de 2012 y 2013.



Especialmente en lo referente al umbral de renta para que se sitúe exclusivamente en el correspondiente a la persona beneficiaria y no en la unidad familiar, lo que perjudicaba a los parados.



También afecta a la cotización a la Seguridad Social y a su duración, que se extendería hasta que el beneficiario encuentre un nuevo puesto de trabajo o hasta el cumplimiento de la edad de acceso ordinaria a la jubilación.



Lucio ha señalado que la propuesta aprobada afecta al 50 % de los extremeños que están en esa situación, es decir, que tienen más de 52 años y están en el desempleo.



Destacó ésta y otras dos iniciativas promovidas por el PSOE, relevantes para la calidad en el empleo y la protección a los trabajadores, aprobadas estos días, mientras otros partidos se dedican a "generar" y "olvidar" problemas.



La reforma laboral del PP, a su juicio, facilitaba la prejubilación a los parados mayores de 52 años, pero al mismo tiempo no tenían acceso al subsidio de desempleo, que se comienza a cobrar a los 55 años.

Horas extraordinarias

El Congreso ha aprobado también reformar el Estatuto de los Trabajadores para que se cree un registro de la jornada laboral diario con el fin de frenar el abuso de la horas extraordinarias no pagadas y que se eleve esta infracción a la calificación de grave.



Por mayoría y con la abstención de Ciudadanos y la negativa del PP, la proposición de ley del PSOE será tramitada como proyecto de ley para ser enmendada.



Lucio ha destacado la necesidad de que los trabajadores cobren por el tiempo realmente trabajado y que las empresas coticen por las horas extras que no se computan.



El Congreso ha dado asimismo el visto bueno a la ley que regirá los contratos del sector público y que no establecerá como prioritarios los convenios de empresa frente a los sectoriales.



El pleno del Congreso rechazó con los votos del PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y PDeCAT las tres enmiendas que el PP había introducido en el Senado al argumentar que pretendía redundar en la reforma laboral aprobada en 2012.



La parlamentaria cacereña ha advertido de que muchos trabajadores de empresas subcontratadas han sufrido unas "condiciones leoninas" y no se han beneficiado de los convenios del sector.



Por lo tanto, ha subrayado, han trabajado al lado de otros compañeros a los que sí aplicaban las condiciones de sector.