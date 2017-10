Más de 300 personas protestan en Mérida contra el impuesto de sucesiones

Más de 300 personas, entre ellas dirigentes políticos y de organizaciones agrarias, han participado hoy en Mérida en la manifestación convocada por la Plataforma Stop Sucesiones para pedir una bonificación del 99,9 % en el impuesto de sucesiones y donaciones.



El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, acompañado de varios cargos del partido, el presidente regional de CSIF, Benito Román, y los máximos dirigentes de APAG Extremadura ASAJA, Juan Metidieri, o de Asaja Extremadura, Ángel Blanco, son algunos de los rostros conocidos que han participado en esta movilización.



En la marcha, que ha partido de la rotonda del Puente de Hierro hasta llegar a la Plaza de España, donde se ha leído un manifiesto, había una gran pancarta con el lema "Defiende tu herencia, defiende lo tuyo" y se han escuchado cánticos como "impuesto de sucesiones, impuesto de ladrones" o "manos arriba esto es un atraco".



En declaraciones a los medios, el coordinador de Stop Sucesiones en Extremadura, una de las plataformas creadas en España para esta materia, José Miguel González Pecellín, ha valorado el paso dado ayer por la Junta al anunciar la bonificación del 99 % en dicho tributo en los casos de padres a hijos, hijos a padres y entre cónyuges, pero lo considera "insuficiente" ante lo que califica de "expolio fiscal".



Tras subrayar la "casualidad" de este anuncio justo un día antes de la manifestación, ha recordado que su plataforma pide la retroactividad de esa bonificación para "todos los expedientes de los últimos cuatro años" y acabar con las "excesivas" valoraciones que hace la Junta y que en algunos casos "multiplican por un 400 % el valor real de la vivienda o el inmueble".



Según sus datos el año pasado 800 familias extremeñas renunciaron a su herencia y en el primer semestre del año se han registrado 441 renuncias, lo que supone un aumento del 40 % en relación al mismo período del año anterior.



González ha reprochado al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que dijese que iba a luchar porque hubiera "desahucios cero" y en cambio, muchas familias están perdiendo su "primera vivienda" por no poder hacer frente a este impuesto.



Aunque ha admitido que la supresión total de este impuesto corresponde al Gobierno central, al que -dice- se reclamará que así sea, ha insistido en que Extremadura "lidera hoy el impuesto de sucesiones y donaciones", tras las modificaciones aplicadas en otras comunidades como Andalucía y Murcia.

Monago

Por su parte, José Antonio Monago, ha criticado este impuesto "confiscatorio" que "no tiene sentido en un momento de crecimiento de la economía extremeña" que reporta más recursos a las arcas autonómicas. El PP en las elecciones autonómicas de 2011, que ganó, prometía en su programa electoral como medida 221 la supresión del impuesto, cosa que no hizo según ha recordado esta semana el PSOE, que califica ahora el movimiento popular de “monagada”.



El líder popular lamentado este sábado que debido a este "un impuesto a la muerte" sobre bienes que "ya se adquirieron con mucho esfuerzo" y por los que ya se pagó en vida, cientos de familias extremeñas y legítimos herederos tengan que renunciar a su herencia o vender parte de su patrimonio para hacer frente a dicho tributo.



Monago ha censurado que el PSOE, que junto a Podemos votó en contra de una propuesta del PP en este sentido, ahora "intente maquillar este tema con un bote de humo" como respuesta a la manifestación de hoy.



En este sentido, ha cuestionado la propuesta de la Junta bajo "la premisa de una reforma "neutral", en el sentido de "quitar por un lado lo que va a subir por otro" o que haya nuevas figuras, lo que hará que Extremadura, la comunidad "con menor renta y mayor presión fiscal", sea menos competitiva y siga sin atraer empresas.



El líder del PP ha criticado también la falta de concreción de la Junta respecto a la medida anunciada ayer, y sobre la que no ha aportado "ningún papel" encima de la mesa, y que a día 28 de octubre siga sin haber un borrador de presupuestos.

CSIF

En la manifestación ha participado además el presidente de CSIF, para quien la modificación de este impuesto es una reivindicación "justa" pues no es de recibo que sean "la Junta o los bancos los que se queden la herencia que tanto sacrificio ha costado".

En términos similares, Juan Metidieri (Apag Extremadura Asaja) ha trasladado su apoyo a la plataforma Stop Sucesiones, pues "ya está bien de un impuesto totalmente injusto". "No puede ser que los ciudadanos se tengan que hipotecar y arruinar para heredar lo que nuestros padres y mayores han dejado".