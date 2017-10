La plataforma Milana Bonita no apoya ni estará el 18M en Madrid

La plataforma Milana Bonita nacida en Plasencia para exigir un buen servicio ferrovario ha decidido no participar en la concentración del 18 de noviembre en Madrid organizada por la Pacto por el Ferrocarril integrado principalmente por partidos políticos, empresarios y sindicatos.

Insta a que los políticos, ese día “se vean solos, como nos vemos cuando el tren nos deja en medio del campo”, según explican por medio de una persona que ha motivado las razones en redes sociales, bajo el nombre de Valen Rodríguez.

“Ya se montaron la fiesta”, empieza ese escrito. “El próximo día 18 de noviembre los políticos que nos gobiernan y que nos han dejado a lo largo de los años desahuciados de red ferroviaria, se cambian la chaqueta para ponerse una de ‘pana reivindicativa’ y marchan a Madrid...(casi) todos juntos.

Menos mal que ya sabemos cómo son y se las gastan así que esta vez le tomaran el pelo a sus ‘monaguillos’ y ‘palmeros’. Que a buen seguro son muchos, no os quepa duda. Que se vean solos, como nos vemos cuando el tren nos deja en medio del campo.

Que se vean faltos de honestidad y honradez con una pancarta que si pudieran, alguno la agarraba con guantes. Quieren poner 388 autobuses pero resulta que algunas ciudades ( y dentro de poco pueblos) no están por la labor. Como son canes ladrando por un hueso, resulta que no se ponen de acuerdo entre ellos y eso que tienen un pacto.

¿A que no sabes quién gobierna en esas localidades que no apoyan? No te esfuerces, ya te lo digo yo, los que no gobiernan en la región pero si en el gobierno central.

Y así todo... Solo nos quieren cuando sacan algo de nosotros”.