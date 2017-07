La Audiencia de Cáceres confirma los 8,5 años para el alcalde de Torrejón por prevaricación

La Audiencia Provincial de Cáceres, en una sentencia de apelación, ha condenado a Luis Miguel Vacas Blanco, alcalde de Torrejón el Rubio (expulsado del PSOE) por un delito continuado de prevaricación, a una pena de 8 años, 6 meses y 1 día de inhabilitación para empleo o cargo público representativo y/o electivo tanto a nivel local (alcalde o concejal), como provincial, autonómico, estatal o supranacional, según ha dado a conocer IU-Torrejón.

El recurrente pretendía poner en tela de juicio” que esas resoluciones fueran arbitrarias. La Audiencia provincial considera que la no intervención de familiares en procesos selectivos cuando un aspirante es familiar es del común conocimiento, que el secretario ha declarado que él le informó verbalmente de que no podía dictar esa resolución y debía abstenerse por ese motivo, y como el alcalde le desoyó, dejó constancia de su reparo por escrito.

En uno de esos casos por los que ha resultado condenado aspiraba a una de las ocho plazas de peones el hijo del alcalde, suscribiente de esa convocatoria y persona que había establecido las bases y la puntuación a cada una, bases que según la sentencia “se habían alterado en relación con ciertos parámetros y que resultaron beneficiosas para ese aspirante, tan beneficiosas que resultó con la mejor calificación”.

A lo que la Audiencia añade que “tampoco es admisible, como se alega, que él no sabía que su hijo iba a concurrir a ese proceso selectivo, ya que no es plausible que el secretario sí que conozca que el hijo del alcalde se va a presentar al concurso el día 28 de mayo que es cuando emite el informe, y el alcalde, que es su padre, ese mismo día, cuando se publica esa resolución, 28 de mayo, no lo sepa.”

Sobre otros de los asuntos enjuiciados, la contratación de su esposa, para el tribunal la arbitrariedad “se revela, si cabe, con mayor contundencia” ya que las bases “se ven sustancialmente alteradas en relación con las de 2008” y “ello solo tiene una explicación: ofrecer la mejor puntuación a la esposa del alcalde, de tal forma que se suprimió la entrevista, la descripción de ciertos méritos y los puntos a cada uno, con la sola finalidad de que esta persona resultase la mejor valorada ya que de una sola plaza se trataba, de hecho, así fue, sin que se haya ofrecido ninguna otra razón objetiva para amparar ese sustancial cambio de las bases y su distinta puntuación. Y ello tuvo una participación directa del alcalde”.

La sentencia concluye que todos los hechos descritos “nos permite llegar a la misma conclusión de la sentencia apelada. Las bases que se contenían en esa resolución se habían acordado por quien tenía la obligación de abstenerse de su participación en cualquier fase del proceso selectivo, sin hacerlo, y además intentando beneficiar a su directo familiar con alguna de las bases que directamente había establecido”.

Valoración de IU

El grupo municipal de Izquierda Unida en el ayuntamiento de Torrejón el Rubio considera que esta sentencia confirma que el alcalde ha manipulado las bases para favorecer a familiares directos, “como siempre hemos mantenido, lo que a nuestro juicio no sólo es una ilegalidad sino también un grave atentado contra la igualdad de ciudadanos, porque mientras unos se favorecen de sus cargos para dar el empleo a familiares otros están abocados a seguir en el desempleo”.

Para IU “esto es un escándalo político que se suma a la sentencia conocida la semana pasadapor la que fue condenado por defraudar agua en su domicilio” y que “estamos ante una situación insostenible sólo amparada por la complicidad de algunos concejales que no dudaron en montar una moción de censura a los cuatro meses de legislatura, para después impedir la reprobación del alcalde en el mes de abril, como es el caso Torrejón Unido y el PSOE local”.

Para Miguel José González, portavoz de IU en el consistorio, “no vamos a dejar de exigir la dimisión y que cesen los apoyos del resto de concejales que están en el grupo de gobierno, aunque nos quedemos afónicos de exigirlo y el éxito sea nulo como ha sucedido hasta el momento” y asegura que esperan que el condenado “intente recurrir al Supremo para dilatar los plazos y estar el mayor tiempo posible en la alcaldía”. González concluye que “se nos van acabando los calificativos para describir esta penosa situación, cada vez más triste y que es una falta de respeto a la democracia, no sólo a los ciudadanos de nuestro pueblo, sino un insulto a toda persona de bien viva donde viva”

González ha recordado el “importante” papel de IU Extremadura que ha ejercido a través del abogado Ángel García Calle a quien ha agradecido su trabajo en este caso de denuncia de la corrupción política “que parece ser menor por desarrollarse en un pueblo pequeño, aunque sea un ataque a la democracia igual que otros de mayor magnitud”.