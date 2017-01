Cabezas critica que Fragoso no sea reivindicativo ante la Junta y el Estado

El portavoz del PSOE en Badajoz, Ricardo Cabezas, ha lamentado tener que ser más reivindicativo con otras administraciones que el propio alcalde, Francisco Javier Fragoso, de quien ha criticado su "conformismo" y que "ya no reclame ni ante la Junta ni ante el Estado".



"Donde no esté el alcalde estará siempre el portavoz del PSOE local" para "reclamar lo que sea bueno para la ciudad, aunque sea sin alzar la voz" y ante cualquier administración, del "signo que sea", pues hay que "luchar por lo que pertenece y es justo" para Badajoz.



Se ha referido, por ejemplo, al futuro sellado del vertedero de las Cuestas de Orinaza gracias a la posición que ha mantenido con la Junta de Extremadura y al "deseo" y "cabezonería saludable" de los vecinos de las barriadas colindantes.



"Una actitud que chocaba con la pretensión del equipo de gobierno del Partido Popular, quien prefería establecer una zona para verter ripios".



Cabezas ha recordado además que en 2017 se conocerá si avanza la Plataforma Logística y hay empresarios interesados por establecerse en ella, si es firme la apuesta por el aeropuerto, si se duplican los primeros 10 kilómetros de la carretera de Sevilla o si avanza la rehabilitación de la Alcazaba.



El máximo responsable del PSOE local ha mencionado también la situación del antiguo Hospital Provincial o las mejoras previstas en la Universidad.



Además la “eterna” finalización de la Comisaría de Policía Local, la recuperación de edificios municipales, dar uso a otros inmuebles concluidos, apostar por el turismo, avances en la recuperación del Casco Antiguo o mejorar firmes y aceras de las calles.



Cabezas mandó una "carta figurada" a los Reyes Magos con los deseos del PSOE para Badajoz de cara a 2017, donde se ha puesto el énfasis en el "consenso", el "diálogo" y el "pacto" en la vida política local.



"Es el mejor camino para la estabilidad y el progreso de la ciudad", ha dicho, pues la "prepotencia" de Francisco Javier Fragoso "hace daño a la vida municipal".



El portavoz socialista ha lamentado que aún no se disponga del borrador de presupuestos municipales de cara a 2017.