Ibarra pide al PSOE compromisos concretos ante el desafío catalán, como su apoyo a los Presupuestos Generales

El expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha pedido "compromisos concretos para que se vea que el PSOE ofrece seguridad y tranquilidad a los españoles", entre los que ha citado la posibilidad de dar su apoyo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Ha insistido en que habría que pedir inmediatamente "la retirada de cualquier petición, comparecencia, reprobación o crítica al Gobierno por lo que hace en este asunto". Rodríguez Ibarra, que ha inaugurado el 12 Congreso Provincial del PSOE de Badajoz, ha indicado que aunque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "es un caradura", se está hablando de "un golpista (en referencia a Carles Puigdemont) frente al presidente del Gobierno".

Por lo tanto, "no se trata de reprobar al Gobierno, sino a los independentistas", y ha pedido dar estabilidad al Ejecutivo, que no solo es inestable porque gobierna en minoría, sino también porque no puede aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Cree que "habría que dar la posibilidad de que el Gobierno, con el apoyo del PSOE, aprobara los PGE, o por lo menos que pasen a su discusión en el Congreso de los Diputados", pues con ello se mandaría el mensaje a los independentistas de que "no existe vacío de poder".

Además, cree que se expresaría que hay un Gobierno que, aunque débil, tiene presupuestos para continuar gobernando, se evitaría que la estabilidad presupuestaria "venga de la mano de otro nacionalismo independentista que espera a la vuelta de la esquina en el País Vasco" y se permitiría mantener en manos del Ejecutivo todas las herramientas financieras para ganar este desafío.

"Hasta el final de legislatura"

En su opinión, el PSOE debe colaborar con el Gobierno "desde dentro o desde fuera, hasta el final de la legislatura si continuara el desafío independentista, para intentar contener esta situación". Con todo ello, se enviaría un mensaje a los independentistas y a los socios europeos de que la voluntad de los españoles es "firme, mayoritaria y decidida totalmente a no perder la batalla de la defensa de la Constitución".

"Si los demócratas no somos capaces de garantizar la unidad de España, estoy convencido de que vendrán otros que no son demócratas a garantizar esa unidad", ha dicho. Ibarra también se ha preguntado que "si se ha ganado la batalla a ETA ¿no se le va a ganar al trío de indocumentados Forcadell-Junqueras-Puigdemont?".

El expresidente extremeño ha dicho que quien no quiera escuchar sus opiniones las tire "a la basura", pero si una persona "quiere ser tratado como médico, que se comporte como médico, y si quiere ser tratado como un hombre de Estado, que se comporte como un hombre de Estado, y no como un mal pescador en río revuelto". El Congreso Provincial se ha iniciado con un 75,52 por ciento de delegados acreditados de los 378 convocados.