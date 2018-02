Incentivos a los equipos quirúrgicos del SES para bajar las listas de espera

El Servicio Extremeño de Salud (SES) hace una estimación del tiempo necesario para realizar bien una intervención quirúrgica, una cantidad que divide entre el tiempo de quirófano. El resultado final es el "estándar" que debe cumplir un equipo quirúrgico.



Todo el aumento de actividad por encima de ese estándar y con suficiente calidad, tendrá "incentivos" por repercutir en la bajada de las listas de espera.

El II Plan Operativo Integral de Listas de Espera del Servicio Extremeño de Salud (SES) 2018-2019, que supondrá una inversión total de 19,7 millones de euros, contempla incentivos para aquellos equipos quirúrgicos que cumplan un determinado estándar en la jornada de mañana.



El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha aclarado que no son ni peonadas, "ni incentivos como tal ni son contrataciones como tal extras". Estos incentivos supondrán este año ocho millones de euros, dos más que en el ejercicio anterior.

Quirófanos por la tarde

Vergeles ha señalado que como parece que abrir los quirófanos por la tarde es no operar por la mañana, ha aclarado que "sólo tendrán acceso a los de tarde aquellos que hayan cumplido el tiempo de quirófano por la mañana".



El consejero ha señalado que el plan se está aplicando ya en intervenciones quirúrgicas y que el plan llegará también a consultas y pruebas externas. El objetivo para el final de la legislatura es volver a las listas de espera que había en 2011, que, a su juicio, "no era mala".



Por otro lado, Vergeles ha indicado que Extremadura seguirá las recomendaciones el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para que no se consuman dispositivos susceptibles de liberación de nicotina (cigarrillos electrónicos), ni productos de tabaco por calentamiento (sin combustión), por la existencia de riesgos para la salud. Así se decidió en la reciente reunión de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del sistema sanitario.