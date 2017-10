Junta dice que comenzará la próxima semana "estricta negociación" de los presupuestos de 2018

La Junta de Extremadura comenzará la próxima semana con los grupos parlamentarios la "estricta negociación" de los presupuestos de la comunidad autónoma para 2018, con la intención de que estos se puedan aprobar antes de finales de año.

El Consejo de Gobierno de la Junta tuvo este martes conocimiento previo del texto articulado del proyecto de ley de presupuestos para el año que viene, por lo que, superado este requisito, comienza el trámite administrativo de solicitar los informes que son pertinentes, como ocurre con todas las leyes.

La portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, ha informado de que esta semana se adaptará el proyecto de ley a la nueva estructura de la Junta, tras el cambio de Gobierno que hoy se ha materializado con la asunción de la Vicepresidencia por parte de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales; y la toma de posesión de la nueva titular de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias.

"Con ese ajuste estaremos en disposición la semana que viene de sentarnos con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura, ya con el documento encima de la mesa sobre los ingresos y los gastos", ha dicho la portavoz de la Junta, quien ha precisado que comenzará así, por tanto, la "estricta negociación" para aprobar las cuentas de 2018.

"Mano tendida al acuerdo"

Gil Rosiña ha reiterado que la Junta sigue, "como siempre, con la mano tendida a alcanzar un acuerdo" y con la "absoluta receptividad de un gobierno que sabe que no tiene mayoría parlamentaria".

Ha recordado que la disposición del Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara es que los presupuestos están aprobados antes de final de año, para que "no entren en prorroga sistemática". Una situación que, no obstante, ha desdramatizado, pues "técnicamente no ocurriría nada si los presupuestos son aprobados a mediados del mes de enero, como ocurrió el año pasado".

Para que eso fuera posible, el proyecto de presupuestos tendría que ser aprobado en Consejo de Gobierno en un plazo de dos o tres semanas, para luego comenzar su tramitación parlamentaria.

Ha recordado también que la Junta ha negociado en los últimos meses las modificaciones tributarias que irán vinculadas a las cuentas del año que viene, pero "ahora ya sí -ha insistido- nos vamos a circunscribir al estado ingresos y gastos para poder negociar con los grupos".