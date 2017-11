La Junta da por concluida las reuniones con los grupos para elaborar los presupuestos

La Junta de Extremadura no tiene previsto realizar ninguna reunión más con los grupos parlamentarios de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2018. Dice que con la información recibida en los celebrados hasta ahora "hay suficiente para una base de consenso".

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, se reunió este viernes con el PP, con el que ha cerrado una nueva ronda de encuentros para perfilar las cuentas del próximo ejercicio.

Aunque no ha querido "dar por sentado" ni un posible acuerdo con un determinado grupo parlamentario, ni la fecha para la aprobación del anteproyecto, sí ha explicado que ha encontrado un planteamiento 'muy articulado' por parte de Podemos en consonancia con las líneas generales marcadas por la Junta, mientras que el PP no ha presentado ninguna.

"O bien al PP no les preocupan las políticas para el año 2018 en empleo, políticas sociales, dependencia, innovación o inversión productiva o bien están conforme con las líneas maestras que se le han explicado".

"Una base de consenso"

Según Pilar Blanco-Morales, una vez que se ha abordado "lo esencial" en cuanto a ingresos y gastos por grandes áreas "hay una información suficiente para una base de consenso", aunque ha añadido que "luego vendrá el trabajo parlamentario" y en el que la Junta estará "abierta a cualquier petición" que se le haga, informa Efe.

Ha señalado que a diferencia de años anteriores, en Podemos la Junta ha encontrado este año "la comprensión de la vida parlamentaria como un lugar de encuentro y no de desencuentro" y "un clima de trabajo más productivo, más centrado en las cuestiones que afectan a Extremadura y en la necesidad de aportar ideas para hacer mejor lo que hay que hacer".

En cuanto al PP, cuyo portavoz, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha indicado que algunos en esta negociación "van con las cartas marcadas", ya que reciben información con más detalle que la que se da a su grupo, la consejera ha dicho que si hay una formación que marcó las cartas "desde una fecha muy temprana" fue el PP.

Según Pilar Blanco-Morales, la información que se ha pedido, se ha dado, aunque ha reconocido que "quizás el grado de detalle no ha sido el requerido puede obedecer a que no entendíamos lo que se nos pedía o que no lo habían pedido claramente, pero se le dará toda la información que se solicite".

La semana próxima

La consejera ha indicado que le gustaría poder presentar el presupuesto la semana próxima, pero ha recordado que aún quedan determinadas operaciones que a la vista de los planteamientos de algunos grupos parlamentarios hay que realizar.

Por su parte, Hernández Carrón ha insistido en que "lo que en años anteriores era todo facilidades", este año son obstáculos y falta de información "y mucho pasillo mediático".

En cuanto a la reunión con Ciudadanos, ha indicado que se han centrado en la cuestión tributaria, pero ha advertido de que no se puede estar "en el doble lenguaje" de bajar impuestos y aumentar el gasto.