Monago optará a la reelección al frente del PP y augura un congreso tranquilo

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha confirmado que optará a la reelección en el congreso regional que el partido celebrará el próximo año, que augura será tranquilo, una circunstancia que cree también se dará en el caso del PP nacional.



Monago ha dicho que aunque no tiene capacidad para adivinar el futuro, espera que, como ha ocurrido los últimos ocho años sea tranquilo, porque "ya pasaron los tiempos de los congresos movidos". Aún no se sabe cuándo se celebrará y si algún otro compañero del partido presentará también candidatura, informa Efe.

Congreso nacional

En cuanto al congreso nacional, piensa que llega en un momento muy importante para el PP en España porque la sociedad española va cambiando "y los partidos políticos, a riesgo de oxidarse, se tienen que adaptar a la realidad social del país".

A su juicio es bueno que un congreso sirva "para oxigenar los principios y valores que defiende un partido", y confía en que será muy intenso en sus debates "sin consignas, muy abierto, con libertad para todos los compromisarios para opinar y proponer".

"Visto el panorama político nacional, va a estar más tranquilo, pero nunca se sabe, espero que sea así, que sea de debate, sobre lo esencial, no sobre liderazgos ni proclamas, eso es ruido", ha indicado.



En su opinión, el congreso "por excelencia" de 2017 será el del PSOE, ya que aún no hay candidatos y en el caso del PP "está muy definido, con un único candidato que es Mariano Rajoy". "En eso somos bastante previsibles", ha recalcado.

Comité de Garantías

Por último, Monago ha dicho que no tiene noticias sobre si el Comité de Garantías del PP ha tomado alguna decisión respecto a la asistencia del diputado Juan Antonio Morales a un acto de la Fundación Franco, ya que "es un órgano autónomo dentro del PP".

Sí ha indicado que los responsables públicos deben estar para resolver los problemas de los ciudadanos y no generar división y crispación, apuntar hacia el futuro y no hacia el pasado, con respeto al ordenamiento jurídico y a la Constitución española. "Todo lo que sea salirse de eso es perder el tiempo y no estar a la altura del conjunto del pueblo extremeño", ha concluido.