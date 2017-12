El PP de Almendralejo recurre la sentencia que anula la subida de las tasas del agua

El Ayuntamiento de Almendralejo ha presentado un recurso de casación ante la Sala III del Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que anuló la subida de las tasas del agua aprobada en 2016. Así lo ha acordado el equipo de gobierno del PP en la última Junta de Gobierno Local.

El gobierno municipal rechaza la sentencia del juzgado contencioso-administrativo del TSJEx, dictada el pasado mes de noviembre, en la que admite el recurso presentado por el Grupo Municipal Socialista contra la subida de las cuatro tasas que afectan al servicio municipal de aguas, que gestiona la empresa Socamex. Con este recurso, la empresa no está obligada a devolver por el momento el dinero cobrado con esa subida de tasas a los ciudadanos a lo largo de este año.

"Que devuelva el dinero la empresa"

El partido en la oposición ha pedido, en cambio, que se devuelva ese dinero que consideran cobrado "indebidamente", así como que los nuevos recibos se giren con las tarifas de 2011, puesto que dos de ellas ya han sido anuladas por el TSJEx.

El Grupo Municipal Socialista ya dio a conocer hace unos días que una segunda sentencia judicial que anula otra tasa en el mismo sentido y se espera que las otras dos que también fueron recurridas, se dicten de igual forma.

Un día antes de que el gobierno municipal adoptara ese acuerdo de recurrir la primera sentencia, el alcalde aseguró públicamente que se estaba "estudiando la idoneidad o no de la siguiente acción y de lo que mejor defienda los intereses del Ayuntamiento y de los ciudadanos".

Las dos sentencias dictadas

Estiman que no se ha el documento presentado para la subida del IPC desde 2011 a 2016 "no consigue determinar el aumento inflacionista de los costes con respecto a la anualidad inmediatamente anterior", mientras que la subida extraordinaria aplicada a la tasa "no permite compensar las pérdidas de la cuenta de explotación, que forma parte del riesgo y ventura a cargo del concesionario".

Además, en ambas condena al pago de las costas a la parte demandada, el Ayuntamiento, y como codemandada, a la empresa Socamex. En breve, se prevé que se firme la sentencia sobre el recurso de la tasa de depuración de aguas residuales, cuya subida es superior al resto y alcanzó el 23 por ciento, frente al 5.1 de las tres tasas restantes.