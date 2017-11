El portavoz del PSOE de Talarrubias denuncia a Juan Metidieri (Apag Extremadura Asaja) por una agresión y amenazas

El portavoz del PSOE de Talarrubias ha denunciado al presidente de la organización agraria Apag Extremadura Asaja, Juan Metedieri, por una presunta agresión física, insultos y amenazas durante la celebración del pleno municipal.

El PSOE Provincial de Badajoz ha condenado con rotundidad este "bochornoso suceso" y ha mostrado su respaldo para el portavoz local, Manuel Sánchez Andreu.

El secretario general del PSOE Provincial de Badajoz, Rafael Lemus, denuncia que Juan Metidieri ya lleva varios plenos, a los que asiste como invitado, “comportándose como un hooligan de la política”. “Es más, tiene la noción de formar parte del público de un programa de televisión, en lugar de un pleno de carácter institucional donde se habla y se debate de política”.

Ha advertido de que “nadie va a amedrentar ni a amilanar a los compañeros socialistas”. Ha pedido al PP de Extremadura que condene los hechos, y sobre todo que el alcalde popular que “impida que este señor vuelva a entrar en el pleno del ayuntamiento de Talarrubias”. “No entendemos este tipo de actitudes violentas, impropias en sociedades democráticas”, ha finalizado.

Los hechos

El denunciante, Manuel Sánchez Andreu, ha relatado que “hubo una serie de interrupciones en el pleno, como consecuencia de lo que se estaba debatiendo” y posteriormente, “fue a la salida cuando entabló una serie de amenazas, insultos hasta la agresión física”.

“Estas cosas no se pueden dejar pasar y por ello, interpuse una denuncia ante la Guardia Civil, el día 1 de noviembre, para que esto no vuelva a suceder porque no solo se atenta contra mi persona sino al derecho que tienen los concejales a expresarse con libertad”.

Ha querido aclarar que no tiene “nada personal contra la persona de Juan Metidieri”. Aclara también que “si en un Pleno se debate una moción de Apag Extremadura Asaja sobre la Red Natura 2000, es normal que como portavoz de mi grupo, lo cite durante el debate”. "Pero lo que no puedo consentir es que ni a mí, personalmente, ni a mí, como concejal, se me zarandee y se utilicen medios impropios en democracia".