PSOE y PP extremeños, partidarios de aplicar el artículo 155 en Cataluña ante la independencia unilateral

El PSOE de Extremadura cree que el artículo 155 de la Constitución Española "tendrá que ser aplicado sin ningún tipo de duda ni reserva" ante una posible declaración unilateral de independencia de Cataluña, y con el fin de "preservar los derechos y la convivencia democrática y pacífica" de todos los españoles.

En este sentido el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, que cree que se producirá una declaración unilateral de independencia, es partidario de aplicar el artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña "si hay consenso de las principales fuerzas políticas".

El portavoz socialista, Juan Antonio González, ha subrayado que si se produce esta declaración unilateral, hay que "poner en marcha todos los mecanismos establecidos en nuestra leyes y la CE". "No podemos obviar ni tener miedo a ningún artículo", ha afirmado González en alusión al 155 que es "un artículo tan constitucional como cualquier otro" de una norma que "votaron todos los españoles".

El portavoz socialista, Juan Antonio González / @psoeex

Ha explicado que el PSOE extremeño "acatará las resoluciones y mandatos" que adopte la Ejecutiva Federal del partido reunida en estos momentos y ha recordado que su líder, Pedro Sánchez, se reúne en la tarde de este lunes con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Los socialistas extremeños entienden que "Sánchez debe estar al lado de lo que marque el Gobierno de España", que es "el que tiene que garantizar el cumplimiento de la ley y de la Constitución Española", y "apoyar las decisiones" que adopte, "lógicamente al amparo del ordenamiento jurídico del país".

"Unidad de fuerzas constitucionalistas"

Por su parte Monago ha emplazado a afrontar esta situación desde la "unidad" de las fuerzas constitucionalistas y a partir de ahí hacer lo que diga los que representan a la mayor parte de los ciudadanos españoles -PSOE, PP y Ciudadanos-.

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago

Ha subrayado que a los independentistas les interesa la discusión de si la Guardia Civil y la Policía Nacional "se han pasado o no han llegado". "No nos pueden dividir", ha advertido, y ha insistido en la necesidad de estar "sin fisuras" con el Gobierno, sea quien sea, para defender el Estado de derecho.

Sobre las cargas policiales, ha recordado que las fuerzas de seguridad actúan por mandato judicial y son "democráticas", "¿ustedes creen que son represores?", ha planteado. En este sentido, Monago ha señalado que "las imágenes de la confrontación venden". "El foco estaba donde no había normalidad", ha considerado Monago, que ha advertido de que cinco de los siete millones y medio de catalanes se han quedado en su casa, como sus parientes de Granollers.

Críticas de Podemos

La portavoz de Podemos de Extremadura, Marta Bastos, ha pedido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que se pronuncie y condene los actos que se vieron este domingo en Cataluña. A su juicio “no se pueden consentir en un estado democrático”.

Marta Bastos, portavoz de Podemos Extremadura

Ha indicado que hoy es un día triste después de ver las imágenes del 1-O, viendo según dice que aquellos que se llaman demócratas, como es el PP, "dieran una patada al estado democrático". A su parecer "han demostrado que no tienen un proyecto de país, además de estar podridos de corrupción".



Ha criticado que Fernández Vara no haya hecho "acto de presencia" pese que hay 122.000 familias extremeñas "que hoy están más lejos de su tierra". Considera que "ponerse de perfil ante esta situación tan grave no es lo correcto", cuando no ha parado de hacer declaraciones pidiendo el cumplimiento de la constitución y las leyes.



Ha recordado que todos los medios de comunicación internacionales y dirigentes se han hecho eco de unos acontecimientos que dejan en evidencia a toda España "y que se resume con vergüenza de España".



Según ha dicho, la estrategia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "tenía los días contados" y por ello con una consulta que no tenía garantías "no se tenía que haber enviado a tantos antidisturbios, sino interventores a la mesas electorales".



"Por salud democrática, Mariano Rajoy no debe seguir ni un minuto más en La Moncloa", ha dicho la portavoz de Podemos, que cree que el PSOE tiene una segunda oportunidad para sacarlo de las instituciones, como hizo ayer el secretario general de su formación, Pablo Iglesias, al socialista Pedro Sánchez.