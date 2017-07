Podemos denuncia la creación de un puesto en la Diputación de Badajoz para el hermano de Pedro Sánchez

El secretario general de Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén, ha denunciado la creación de un cargo en el Área de Cultura de la Diputación de Badajoz para el hermano del secretario nacional de los socialistas, Pedro Sánchez.

Este puesto sería, según ha señalado, el de coordinador de Actividades de Conservatorios Musicales del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz, en el que se habría contratado a David Sánchez Castejón, cuyo nombre artístico es David Azagra.

El Grupo Parlamentario de la formación morada ha registrado una solicitud de información que justifique la motivación para crear este puesto y de las actas de las reuniones "que son sencillamente lo que haya acordada la diputada con la directora de su mismo Área, Elisa Moriano".

Ha criticado que "el cargo no existía hasta la fecha, las bases no exigían ni siquiera el título de profesor de Música y no existía tribunal, sólo una entrevista en el despacho de la diputada provincial".

Añade que en las bases de la convocatoria aparece la titulación de profesor de música, pero "sólo como méritos a valorar, no como requisitos", ha especificado. Podemos pretende que el Ejecutivo regional explique "por qué se crea ese puesto y por qué se le ha dado a esa persona en concreto".

A su juicio los extremeños "están cansados de que sus recursos sean moneda de cambio para hacer carrera política" y de ver como el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, "pone el sello" para que se contrate a esta persona, para un puesto que no existía.

También desde el PP

El portavoz provincial del PP de Badajoz, Luis Francisco Sánchez, ha pedido que se aclaren todas las "dudas razonables" sobre la elección del hermano del secretario general del PSOE para desempeñar un cargo en la institución provincial.

Solicitarán toda la información relativa sobre esta cuestión y que "habría que preguntarse si el nombramiento responde a una contraprestación por incluir a Fernández Vara en la Ejecutiva socialista" o si se habría producido "si Pedro Sánchez hubiera perdido las primarias del PSOE".

¿Qué dice la Diputación?

La Diputación de Badajoz ha justificado que el puesto fue creado en noviembre de 2016 y que en el proceso seguido se han respetado los principios de "publicidad, igualdad, mérito y capacidad". La institución provincial ha criticado "el gratuito, injustificado y mentiroso ataque" al proceso por parte del secretario general de Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén, que ha denunciado que haya sido contratado como coordinador de Actividades de Conservatorios Musicales del Área de Cultura, un cargo que antes no existía.



Para la Diputación pacense "es curiosa la atención despertada por la provisión de este puesto de trabajo", y considera que demuestra "el profundo desconocimiento de los procedimientos de la administración provincial". Asegura que Podemos "falta a la verdad", pues el puesto se creó el 4 de noviembre de 2016 y se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de diciembre pasado, con motivo de la aprobación de los presupuestos de la corporación.

Hace hincapié en que se creó con la "máxima transparencia", y por razones "estrictamente organizativas" ante la necesidad de coordinar las actividades musicales de los conservatorios de música, centrado de forma prácticamente exclusiva en sus funciones docentes.

"La cobertura de cada puesto directivo profesional debe ir precedida de una convocatoria pública donde se fijen los requisitos exigidos para el desempeño del puesto, sus funciones inherentes y una descripción detallada de los méritos que debe reunir la persona seleccionada".

El proceso

En este caso la convocatoria se publicó en el BOP del pasado 19 de mayo y a la misma se presentaron 11 candidatos, que aportaron los méritos que estimaron más convenientes de acuerdo a los requisitos demandados, junto con un proyecto donde incluían los objetivos que pretendían cumplir, las mejoras que trataban de incorporar a los conservatorios de música y la metodología para alcanzar ambos.



La Diputación de Badajoz asegura que, a partir de los méritos acreditados y de acuerdo con el procedimiento establecido, procedió a seleccionar al candidato "más idóneo" para el desempeño de las funciones del puesto convocado. Señala además que este cuenta con la "absoluta confianza" del equipo de gobierno de la corporación, sin que concurra en dicho candidato ninguna causa de incapacidad ni inhabilitación legal.



La Diputación Provincial ha recordado que este puesto no da acceso a la función pública y está sujeto tanto a libertad de nombramiento como de cese, y se ha provisto con el respeto a los principios de la legislación de la función pública. En la resolución publicada en el BOP, se justifica la contratación en que "el aspirante seleccionado presenta un perfil profesional acreditado, concordante con los requerimientos de la convocatoria" y "cumple con todos los méritos específicos reseñados".