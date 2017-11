La Junta y Podemos cierran el acuerdo político de los presupuestos y negocian un pacto económico

El diputado regional de Podemos Daniel Hierro ha señalado, sobre la negociación de los presupuestos regionales con la Junta, que hay un avance en el acuerdo al estar "prácticamente cerrado" en lo político, aunque ha lamentado que sólo se haya concretado económicamente en uno, las energías renovables.



Así lo ha aseverado tras una reunión en la Asamblea con la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales. Ambas partes han quedado en volver a encontrarse antes del próximo martes, día 21, para tratar de llegar a un acuerdo.



Las coincidencias políticas son varias, entre ellas la protección social en cuestiones como las "garantías sociales" ante el desempleo, especialmente entre los graves efectos de la crisis económica durante estos años, la sanidad, la educación, el cambio del modelo productivo con el apoyo a los autónomos y respaldo a las energías renovables y a la innovación.

"Una sensación positiva"

Podemos dice que tiene "una sensación positiva" ante la actitud del Ejecutivo extremeño ya que se ha avanzado políticamente en los cambios y modificaciones que de las normas, leyes y otras medidas que ellos reclaman debido a la mala situación de numerosos extremeños.

Entre ellas figuran aumentar hasta los 86 millones de euros tanto la dotación del Plan de Empleo Social como de la Renta Básica (172 en total) e incrementar hasta los 12 millones los mínimos vitales, en lo que Blanco-Morales no ha concretado nada, ha explicado el parlamentario de la formación morada.



Sin embargo, ha dicho, lo que sí se ha aceptado es reconocer que los Planes de Empleo de la región no deben fomentar la precarización de los puestos de trabajo y que a la hora de acceder a la Renta Básica no se exija estar en una situación de riesgo de exclusión social.



A su juicio pesar de la falta de definición presupuestaria del Gobierno regional en esta y otras cuestiones como la sanidad, la educación y el cambio en el modelo productivo con al apoyo a los autónomos, existe una "buena predisposición" de la consejera para llegar a un acuerdo en beneficio de la región.



Lo que sí se ha concretado presupuestariamente, dice, aunque sin mencionar ninguna cifra, es el respaldo a las energías renovables y al Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) ya que es un referente de la innovación en la Comunidad Autónoma.



Por todo esto, Hierro ha aseverado que hay "un avance en el acuerdo" ya que Podemos trabaja para rebajar sus demandas y la Junta en concretar las cifras del borrador de cuentas, por lo que "está prácticamente cerrado".



Según anunció el pasado día 7 la Junta, el Proyecto de Presupuestos recoge una cuantía total de 5.408 millones de euros, un 4,6 por ciento más que este año y de los que un 65% irían destinados a actuaciones de carácter social y un 25% a políticas de carácter económico.