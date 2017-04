Vara insta a Podemos a que pida disculpas a Felipe González tras colocar su imagen en el ‘Tramabús’

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, señala que con Podemos "está todo hablado" si la formación morada no pide disculpas por plasmar el rostro del exjefe del Gobierno Felipe González en el denominado "tramabús". A través de su perfil en Facebook, el titular de la Junta de Extremadura ha exigido a Podemos que se disculpe públicamente por sus ofensas "al mejor de los nuestros", en referencia a González.



"Si no lo hace, está todo hablado. Que sigan con el circo", añade Fernández Vara. Advierte que el hecho de que Podemos haya situado a Felipe González "como parte de una trama corrupta" no es el mejor camino "para que nos podamos entender".



Tras remarcar su reconocimiento y agradecimiento a Felipe González "por tantas cosas que ha hecho por nuestro país", Fernández Vara detalla que el expresidente del Gobierno fue "quien metió a España en Europa", "creo el Sistema Nacional de Salud", "amplió la educación pública y gratuita", "aprobó las pensiones no contributivas, "dio a la mujer la decisión sobre su maternidad", "intervino Banesto y Rumasa", y "colocó a España en la edad moderna".