Vara considera "absolutamente surrealista" una investidura telemática del presidente de Cataluña

El presidente de la Junta y secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, considera "absolutamente surrealista" la posibilidad de una investidura telemática del presidente de la Generalitat y cree que "hay una serie de gente que se ha ido a vivir al país de nunca jamás".

En rueda de prensa ha resaltado que el problema no son las consecuencias a corto plazo, sino "la imagen que se está dando fuera". "Para que tú seas alguien en el mundo, el mundo te tiene que tomar en serio", según Vara.

Ha lamentado que hay políticos en Cataluña que están consiguiendo no solo que no se les tome en serio a ellos, sino "al Parlament, al Govern y a la propia comunidad". En su opinión están en "una huida hacia ninguna parte", como "no ha habido" nunca en la historia democrática del país, y se plantean cuestiones que son "absolutamente fuera de sí".

"Gravísimas consecuencias"

El presidente extremeño ha advertido de las "gravísimas consecuencias" que va a tener el procés y ha reiterado que se trata de "una revolución de acomodados que están pagando los más humildes".



Cuestionado por si el PSOE se plantea recurrir como ha anunciado el PP, ha remitido a lo que diga la dirección del partido, una decisión con la que estará "de acuerdo".

Guillermo Fernández Vara, en rueda de prensa en la sede regional del PSOE

Impuesto a la banca

Por otro lado ha mostrado su respaldo a la propuesta del líder del PSOE, Pedro Sánchez, de crear el impuesto a la banca, pues parece "lógico" que las entidades financieras, que en su día fueron rescatadas, aporten ahora una parte de los beneficios que tienen.



Ha recordado que el país hizo un esfuerzo 'enorme' en su momento para salvar a las entidades financieras y ve "lógico" que se le pida a aquellos que ahora presentan cuentas de resultados "con importantes beneficios", que aporten una parte de los mismos para "intentar ayudar a compensar la realidad" del sistema de pensiones.

Ha recalcado que hasta que no aumente el número de empleados y de cotizantes, "hay un desfase entre lo que se ingresa por cotizaciones y lo que se gasta en pensiones".

El secretario regional del PSOE ha explicado que su partido, dado que parece que "no está gobernando nadie", ha decidido poner encima de la mesa propuestas de acuerdo "muy vinculadas a los problemas reales que tiene la sociedad y con soluciones concretas".

También ha sido cuestionado por el hecho de que Podemos entienda que Sánchez ha hecho suya la propuesta de imponer un impuesto a la banca que la formación morada lleva reclamando desde 2016. Para Vara, la respuesta de Podemos "forma parte del guión" y opina que en la formación morada están en "una situación complicada" porque "cuando uno no encuentra muy bien el espacio, duda como intentar hacerse con su lugar".