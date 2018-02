Vara rechaza abrir frentes en la financiación autonómica: "El mayor aliado debe ser Montoro"

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, cree que el mayor aliado en financiación autonómica debe ser el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con el que está negociando. Ha rechazado los “frentes de norte contra sur, este contra oeste”, que hacen el país según dice ingobernable.

Así lo dijo este jueves en el Pleno de la Asamblea en respuesta a una pregunta del presidente del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, sobre las alianzas que está construyendo Extremadura de cara a la negociación del nuevo modelo de financiación.

"Mientras otros se están haciendo fotos, yo estoy yendo a negociar con Montoro, que al final es de lo que se trata en un país en el que se necesita de todo menos los frentes", ha subrayado Vara, para quien "cuando el norte se pone contra el sur, el este contra el oeste, todos contra todos, este país es ingobernable".

"No me gusta la foto, prefiero el trabajo"

"No me gusta la foto, prefiero el trabajo", ha señalado Vara. Ha desvelado que esta semana ha estado hablando sobre esta materia con tres presidentes y que la próxima semana lo hará con dos pero, ha insistido, no para hacer 'frentes'.

Aboga por recuperar el Fondo de Cooperación Interterritorial y ha instado a Montoro a poner encima de la mesa una propuesta concreta para empezar a discutirla cuanto antes.

Críticas del PP

Monago, por su parte, ha recriminado a Vara que se queje ahora "amargamente" del actual modelo de financiación que "tragó, firmó y aplaudió" cuando lo impulsó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

El líder del PP ha asegurado que Vara "no está negociando con Montoro", sino que se refiere a una reunión de todos los presidentes autonómicos con el ministro. Le ha reprochado que no busque alianzas con comunidades que tengan la misma problemática, como han hecho Asturias, Galicia, Aragón y Castilla y León que reclaman un nuevo modelo que ayude a frenar el "grave" problema de despoblación.

En cambio, ha lamentado, Vara se reúne y hace "la foto" con el secretario general de los socialistas gallegos, que está en la oposición, y con el responsable de Hacienda de la Generalitat Valenciana, que "aboga por la quita y primar la población". "Usted está solo en esta materia, no puede estar en alguna foto porque no se fían de usted", ha aseverado Monago.

Insuficiencia financiera en sanidad

Igualmente, y al hilo de una pregunta de Ciudadanos, Vara ha subrayado la necesidad de abordar en las negociaciones del nuevo modelo de financiación autonómica la insuficiencia financiera en sanidad, pues hay "una parte del gasto sanitario que no tiene soporte suficiente en el capítulo de ingresos", de modo que hay que hacer "un esfuerzo mayor" en este sector.

Una insuficiencia en el sistema sanitario que se evidencia en el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas correspondiente a 2015, cuyos presupuestos fueron aprobados por el anterior Gobierno del PP, y por el que ha cuestionado Cs, refiriéndose a la "difícil sostenibilidad" del sistema, "tensiones de tesorería" y altos niveles de morosidad del sector que se señalan en el informe.

Ha mencionado que ese año hubo "un déficit final por encima de 200 millones de euros" y que por eso aumentó un 12 por ciento el presupuesto de sanidad al año siguiente para ir "corrigiendo" ese problema, que todavía no está resuelto, ya que hay "nuevas necesidades" que conllevan un aumento del gasto sanitario derivadas de la innovación tecnológica, los tratamientos...

En cualquier caso, según el presidente extremeño, "se han hecho cosas", con la reducción del pago a proveedores "de 175 días en 2015 a 22", del déficit "de casi 3 puntos y ahora no llega a uno", y el aumento de la partida presupuestaria de sanidad.

Por el contrario, la portavoz del Grupo Ciudadanos, Victoria Domínguez, entiende que no se ha hecho "nada" en relación al acuerdo de concertación social firmado por la Junta con la patronal y los sindicatos para blindar y garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, al tiempo que ha censurado las listas de espera.