El senador Vázquez destaca los cambios en los objetivos de déficit del Gobierno central

El portavoz de Hacienda por parte del PSOE en el Senado, el extremeño Juan María Vázquez, ha justificado el respaldo de su grupo a los objetivos de estabilidad presupuestaria con la inclusión de demandas “fundamentales del PSOE” como la subida histórica del salario mínimo interprofesional (SMI) y la reducción del déficit del lado de los ingresos y no del gasto social.

Los socialistas rechazan sin embargo el techo de gasto aprobado en el Senado porque creen que hay más margen para mejorar los ingresos, piden cuanto antes “una profunda reforma fiscal”, insisten en que “queda mucho por hacer en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal” y aseguran que continuarán trabajando “para que España deje de estar en la cola de los ingresos públicos y para tener un sistema fiscal más progresivo y suficiente”.

El portavoz socialista en la Comisión de Hacienda y senador por Badajoz, Juan María Vázquez, ha mostrado su satisfacción porque las medidas incluidas por el Gobierno en los acuerdos y en los objetivos del déficit para el año 2017 no solo lleven “el sello del PSOE, de la socialdemocracia, sino porque los beneficiados de todas ellas serán directa o indirectamente los que más han sufrido la crisis”.

“Decía Voltaire que ´el arte de gobierno es despojar de parte de su dinero a unos para transferirlo a otros´. Esta transferencia durante la crisis ha sido de abajo a arriba, de los que tenían menos a los que tenían más, hora es ya de que sea al revés”, ha reprochado.

Vázquez ha respondido de esta forma al Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en el pleno de la Cámara Alta, durante el debate del acuerdo por el que se fijan los objetivos de Estabilidad Presupuestaria de 2017 a 2019 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2017.

Vázquez ha explicado que es la sexta vez que el Gobierno del PP aprueba estas disposiciones y subrayó, no obstante, que en esta ocasión, es distinto, ya que, por un lado ha cambiado la situación política- como consecuencia de unas elecciones en las que los ciudadanos han querido que no hubiese mayorías absolutas y, por otra parte, Europa ha flexibilizado su política económica concediendo más margen a España para lograr los objetivos, “un punto más, que no es poco” y, en consecuencia, el pasado mes de julio, hubo un acuerdo por el que a España se le dio un punto más de déficit para este año que va a permitir, especialmente a las Comunidades Autónomas, acercarse a esos objetivos y disponer de importantes recursos para desarrollar sus políticas.

Al hilo de todo ello, el portavoz del PSOE ha justificado el apoyo de los socialistas a los objetivos de estabilidad presupuestaria para 2017 debido a que, como consecuencia de un nuevo escenario político, el Gobierno del PP ha tenido que negociar “por primera vez” estos acuerdos, al contrario de lo que hizo en las cinco ocasiones anteriores, y ha incluido reivindicaciones fundamentales para el PSOE – tanto en esta norma como en los Reales Decretos que se aprobaron en el Congreso-, como que la reducción del déficit se produzca por el lado de los ingresos; que las Comunidades Autónomas tendrán más recursos para financiar el Estado del Bienestar con 4.000 millones adicionales; la puesta en marcha de un programa a varios años de destope de las bases máximas de cotización -“una antigua reivindicación del PSOE para financiar el elevado déficit de la Seguridad Social que afecta nuestro sistema de pensiones”, precisó-; el cambio de la metodología de la regla de gasto; y, la subida del salario mínimo (SMI) el 8%.

En este punto, Vázquez ha mostrado su satisfacción “como socialista” por este subida “la mayor en treinta años, la medida de mayor calado social en cinco años” y ha asegurado que con ella se “debe reemprender la senda seguida entre 2004 y 2009, periodo en que se llevó a cabo la mayor subida progresiva que en España haya registrado nunca el SMI, con un 35% de incremento.

Rechazo socialista al “techo de gasto”

Por otra parte, el senador del PSOE ha manifestado el rechazo de los socialistas al límite de gasto no financiero del Estado, más conocido como “techo de gasto”, y ha argumentado que su grupo parlamentario ha venido reclamando en los últimos cinco años que “para luchar contra la austeridad hay que incrementar los ingresos públicos”. Así, Vázquez ha defendido que hay que “acometer cuanto antes una profunda reforma fiscal” y aunque ha admitido que ha habido “un cambio de orientación” por parte del Ejecutivo, ya que, en esta ocasión “el punto y medio -más de 15.000 millones de euros de ajuste- se hará por la vía de ingresos” y, en buena parte, “procederán de los beneficios de las grandes corporaciones”, ha subrayado que “es insuficiente” y que “hay más margen para mejorar los ingresos”. En este sentido, ha incidido en que los socialistas “continuaremos trabajando para que España deje de estar en la cola de los ingresos públicos y para tener un sistema fiscal más progresivo y suficiente”.

También el portavoz socialista ha celebrado que esta vez el relato del ministro Montoro “no haya sido tan triunfalista como en otras ocasiones” y ha asegurado que aunque “es cierto que algunos datos macroeconómicos han mejorado”, sin embargo, “el saldo, en términos de desigualdad ha empeorado y mucho”. En este sentido, ha abogado por que “el crecimiento económico debe traer progreso social para que sea aceptable” y ha criticado que hasta ahora no ha ocurrido pues se ha basado “en una devaluación salarial y en recortes sociales” y ha reclamado “políticas más redistributivas que hagan posible una recuperación para todos”.

Asimismo, el senador por Badajoz ha mostrado su escepticismo al Ministro de Hacienda expresándole que “tendremos que ver si sus previsiones económicas están acertadas” y le ha recordado que el propio Banco de España “las considera optimistas, especialmente en la creación de empleo”. También ha manifestado sus dudas acerca de que las exportaciones e importaciones puedan crecer dadas las incertidumbres actuales. “En fin, esperemos que la subida del petróleo y el incremento del coste de la nuestra elevada deuda externa no les hagan reconsiderar sus previsiones, pero tiempo habrá cuando debatamos el presupuesto de hablar de ello”, ha subrayado y ha advertido al Ministro Montoro de que “si le anticipo que vamos a pelear por que se incremente la cobertura del desempleo y los recursos para políticas activas de empleo, que propondremos que las pensiones no pierdan poder adquisitivo el año próximo e insistiremos en esa profunda reforma fiscal y la lucha contra el fraude”. Además, ha añadido que los socialistas también “van a insistir en mejorar la financiación de las Comunidades Autónomas y en facilitar a los ayuntamientos la gestión de sus superávit”.

Antes de concluir su intervención, Juan María Vázquez ha llamado la atención sobre el amplio apoyo que iban a recibir en la Cámara Alta los objetivos de Estabilidad Presupuestaria de 2017 a 2019 con la inclusión de importantes demandas introducidas por el Grupo Socialista y ha manifestado que ello “nos hace sentir optimistas sobre la utilidad de la política y del Parlamento, de nuestro papel de oposición útil”. “A la mayoría nos une el deseo de pertenencia a Europa, el orgullo de lo hecho en este país en los últimos 37 años, de la calidad que alcanzaron nuestros servicios públicos –a los que tendremos que resarcir del deterioro durante la crisis-, orgullosos de haber basado nuestra convivencia en la tolerancia y el respeto mutuo, en los derechos individuales y colectivos por lo que tanto hicieron los gobiernos socialistas”, ha afirmado.

Finalmente ha abogado por que “la negociación y el acuerdo deben ser la norma y no la excepción, es el mensaje que nos han dado los ciudadanos y lo que hará que disminuya la desafección, junto con que la corrupción pase a ser pasado y nadie quede impune a ella” y ha reivindicado que el PSOE trabajará “por la concordia y no por la división entre los españoles, defendiendo siempre a los más necesitados, a los trabajadores y las clases medias, logrando nuevas parcelas de bienestar como hicimos el pasado con la educación y la sanidad públicas, la Dependencia y las prestaciones sociales, con infraestructuras que articularon el territorio, que buscaron ese equilibrio entre lo rural y lo urbano”. “Tendremos siempre la igualdad como bandera, igualdad entre los ciudadanos, las personas y los territorios”.