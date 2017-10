Zapatero y Vara piden a Puigdemont que rectifique y convoque elecciones

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el secretario general de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, han pedido al presidente catalán, Carles Puigdemont, que rectifique y convoque elecciones antes de que el Senado apruebe la aplicación del artículo 155 el próximo viernes.



Ambos han coincidido en Herrera del Duque en un acto para celebrar los diez años del gobierno socialista en la localidad, donde han mostrado su disconformidad ante la actitud de los independentistas.



Zapatero ha hecho hincapié en que el presidente catalán tiene una "gran responsabilidad" que es la de 'rectificar', lo que sería, a su juicio, un acto político "inteligente" y que "debe considerar" pensando en Cataluña. Le ha animado a que "convoque elecciones, que acepte la legalidad y que de esperanza a los valores de la democracia y la convivencia".



José Luis Rodríguez Zapatero ha reconocido que nunca se hubiera esperado llegar a esta situación en Cataluña, que ha definido como un "sinsentido", un "grave error" y un "mal momento" y que confía en que se solucione cuanto antes. Ha mostrado su respeto a los independentistas aunque él no comparta su ideología, pero ha aclarado que "lo que no se puede es vulnerar las reglas del juego democrático".



Igualmente, ha expresado que "nadie puede considerarse mejor que otros y menos en democracia", por lo que "todos debemos respetar la diversidad y su importancia". Zapatero ha insistido en llamar a la reflexión a los dirigentes catalanes para que "valoren lo que tienen" y les ha dicho que "aún están a tiempo" de ser un gobierno "sensato y responsable" y de buscar una salida en la que "respeten las leyes y a todos sus ciudadanos". El expresidente del Gobierno ha destacado que España es una democracia "fuerte y seria", en la que "hay que tener confianza".

"Tiene al alcance de su mano la única salida"

Por su parte, Guillermo Fernández Vara ha añadido que Puigdemont tiene al alcance de su mano "la única salida" que queda de aquí al próximo viernes antes de que el Senado firme el documento aprobado hoy en el Consejo extraordinario de Ministros.

Para Fernández Vara, si el presidente catalán "aprecia algo de lo representan estos 40 años de democracia", tiene en sus manos volver a la senda democrática de la que no debieron salir con los actos "ilegales" de las últimas semanas.



"Dentro de la legalidad entra todo, pero fuera sobra todo", ha dicho Vara, quien ha confiado en que al Gobierno de Cataluña "le quede un ápice de racionalidad" para reconducir la situación. Además, les ha recordado que ellos tienen "un compromiso" con la Constitución, con el pueblo y con el Estatuto de Autonomía, que no pueden abandonar porque "no lleva a ninguna parte".



Por ello, ha finalizado, "todos aquellos que tenemos sentido de la responsabilidad deseamos que esto se pueda reconducir a un proceso de elecciones autonómicas con el Estado Derecho presente".