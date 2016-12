Dos informes aconsejan quitar el turno de 24 horas del bloque quirúrgico de Cáceres

Así lo ha asegurado el Ejecutivo extremeño, según el cual la presidenta y la secretaria de la Junta de Personal del centro hospitalario han sido informadas de las conclusiones que se desprenden de ambos.

Los informes señalan que los turnos de 24 horas comprometen la salud de los trabajadores, a lo que hay que añadir que "la edad media de la plantilla es muy elevada", superior a los 50 años, según dice el remitido por la Inspección de Trabajo, que considera "dificultoso" alcanzar un equilibrio psicosocial con turnos así.



El estudio de la Inspección de Trabajo advierte de que este turno de 24 horas "solo existe en el bloque quirúrgico del hospital San Pedro de Alcántara, y en el caso de las matronas", lo que es "una diferencia de trato entre unas trabajadoras y otras", refiriéndose al hospital Virgen de la Montaña, donde no existe tal turno.

"Impiden el descanso"

Más adelante, alerta ya de los efectos adversos de estos turnos de 24 horas: "impiden un descanso adecuado, alteración de ritmo cardíaco, mayor nerviosismo y estrés laboral en un trabajo que requiere un altísimo grado de concentración".

Pero su negatividad no la circunscribe solo a la salud y a la seguridad, sino también al campo de las relaciones laborales, según recoge la Junta de Extremadura en un comunicado de prensa.



Habla de la dificultad de implicarse y sentirse parte de un equipo, la no conveniencia de compartir largos tiempos de descanso para el buen clima laboral y la desconfianza en su pericia en la fase final de la jornada de 24 horas.



La Unidad de Riesgos Laborales, por su parte, describe los efectos negativos de los turnos de 24 horas y que afectan a los ritmos cardíacos, los hábitos alimenticios, alteraciones del sueño, de la vida social y, lo que es peor desde el punto de vista de la seguridad del paciente, a la actividad profesional.



En sus conclusiones, esta Unidad recomienda que no haya turnos de 24 horas porque es una "fuente de riesgo psicosocial" para los trabajadores y su actividad, y propone que los turnos no superen las 9 horas.



A este respecto, indica la pertinencia de consensuar una alternativa a este sistema de turnos con los representantes de los trabajadores.



El turno de 24 horas del bloque quirúrgico ha concitado interés por sectores ajenos al Servicio Extremeño de Salud (SES), como la alcaldesa de Cáceres.



Con estos dictámenes, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales entiende que se refuerza la idea inicial de la gerencia del Área de alcanzar "una organización más eficiente y segura para los trabajadores y pacientes".