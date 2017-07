El ministro de Fomento vendrá el jueves para la conexión ferroviaria con Castilla-La Mancha

El ministro de Fomento Íñigo de la Serna, visitará este jueves Extremadura para abordar la conexión ferroviaria con Castilla-La Mancha, ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras entrevistarse en Mérida con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. Es la tercera vez que el ministro viene, después de sus visitas de febrero y mayo pasados.

La vicepresidenta, que no ha aclarado nada más salvo que el compromiso del Gobierno con el ferrocarril extremeño es “serio y lo verán ustedes hecho realidad”, promete que se va a impulsar una conexión con Castilla-La Mancha, imprescindible porque si no quedan ‘cojas’ las obras dentro de la región para un tren rápido Badajoz-Plasencia, pero que se encontraría con que en la comunidad vecina no hay ninguna inversión prevista.

Soraya Sáenz añade que ratifica el compromiso de tener una vía de altas prestaciones Badajoz-Plasencia en el 2019, y electrificada al año siguiente, y que conoce de buena mano los problemas ferroviarios de la región por razones personales; su marido es de Badajoz y tienen piso en esa ciudad.

Lealtad extremeña

Esta entrevista Vara-Santamaría se produce después de que el viernes pasado Extremadura se desmarcó del resto de comunidades socialistas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y se abstuvo en vez de votar en contra de la propuesta del ministro Montoro sobre el techo de déficit permitido a las regiones para los dos próximos años.

“Vamos a responder a la lealtad del presidente de Extremadura con la misma lealtad”, ha dicho la vicepresidenta en referencia a la petición que le ha hecho Vara de que en la próxima subasta de energías renovables la Comunidad pueda tener cabida con proyectos fotovoltaicos privados, proyectos que están en tramitación y que suman una potencia de 3.700 megavatios, casi el doble que la central nuclear de Almaraz.

Ambos dirigentes han analizado también la aplicación de un protocolo para inversiones extraordinarias en la región, cuyo acuerdo concreto “se firmará próximamente” según la vicepresidenta, algo que según ella tiene reflejo en los Presupuestos estatales 2017 y proseguirá en los del año que viene.

Fernández Vara le ha trasladado peticiones como que el Gobierno ayude por los daños de la riada habida el miércoles pasado en Valverde de la Vera; la presencia de las comunidades en la comisión de expertos sobre la transición energética en España (hacia las renovables) creada el pasado viernes; la necesidad de inversiones extraordinarias en la región para cumplir el tope presupuestario sin “abandonar” a las personas; la continuidad de las inversiones ferroviarias en 2018 y que se refleje en el Presupuesto estatal, y el apoyo del Ejecutivo de Rajoy a nuevos regadíos en la región, como los de Tierra de Barros.

Conferencia de presidentes

Fernández Vara y Sáenz de Santamaría han hablado también sobre la primera reunión, el próximo día 17, de la comisión que analizará el cumplimiento de los acuerdos de la conferencia de presidentes autonómicos habida en enero pasado en Madrid, foro permanente en el que ambos son los principales interlocutores, por lo que están redactando un orden del día de asuntos.

Ellos dos son partidarios de que ese ámbito de acuerdo y cooperación, al servicio de los ciudadanos, no decaiga y siga funcionando.

La vicepresidenta del Gobierno ha mencionado, en relación a los nuevos regadíos en Tierra de Barros, que se está estudiando su viabilidad “y esperamos poder colaborar”.