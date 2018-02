El pleno de la Asamblea se mantiene el 8 de marzo, día de la huelga feminista

CCOO y UGT de Extremadura han explicado los motivos de la huelga feminista convocada para el 8 de marzo a la presidenta de la Asamblea regional, Blanca Martín, unas razones que han dicho que ésta comparte, aunque no se ha logrado que se posponga el Pleno de la cámara previsto para ese día.

Según las centrales sindicales, los grupos del PP, Ciudadanos (Cs) y Podemos se oponen a que se cambie la fecha de la sesión plenaria y "la decisión está tomada".

La huelga

Blanca Martín les ha informado de que se intentó el cambio de la fecha de celebración para apoyar la jornada de protesta, pero que "ha habido grupos parlamentarios que no lo han entendido así", explica la responsable de CCOO, Encarna Chacón.

Tanto el PP como Ciudadanos (Cs) ya han manifestado a nivel estatal su postura contraria a la huelga. En el caso de Podemos la formación morada "entiende que es una huelga de mujeres y que pararán sus diputadas pero sus diputados no".

Los sindicatos ponen de manifiesto que la suspensión depende de la aritmética parlamentaria y que con el PSOE y Podemos se habría logrado.

"Es impresentable"

Desde UGT Patro Sánchez ha calificado como " impresentable" el hecho de que el 8 de marzo se celebre un Pleno, ya que hay una jornada de paro convocada "para trabajadores y trabajadoras".

Defiende que el feminismo no se entiende sin los hombres, y afirma que se impide que los diputados y diputadas puedan ejercer su derecho a la huelga, porque habrá que fijar unos servicios mínimos de trabajadores y trabajadoras. "No se entiende que por la oposición de algunos grupos parlamentarios no se pueda parar el Pleno por un tema tan sensible".

Huelga registrada

Ambas organizaciones sindicales han registrado en la sede de la Presidencia de la Junta en Mérida la convocatoria de una huelga general feminista para el 8 de marzo- Con motivo de la huelga las paradas se realizarán de 11:30 a 13:30 horas en el turno de mañana y por la tarde entre las 16,00 a las 18,00, mientras que en el turno de se hará al comienzo de la jornada laboral.