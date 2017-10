Los políticos extremeños, Twitter y el 1-O: silencio o activismo

La jornada del referéndum catalán del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional, está siendo vivida en Twitter por los principales políticos extremeños entre el silencio y el activismo, a favor o en contra de la consulta.



Entre los socialistas predomina el silencio, como el de su líder, Guillermo Fernández Vara, y otros dirigentes regionales del partido o cargos institucionales.



La diputada del PSOE por Cáceres Pilar Lucio sí ha comentado la "vergüenza y pena" de ver cómo "con la épica del clavel, un presidente ha llevado a su pueblo a la división y al odio", en referencia a Carles Puigdemont.

Vergüenza y pena wer como, con la épica del clavel, un presidente ha llevado a su pueblo a la división y al odio @socialistes_cat @PSOE — Pilar Lucio (@lucio_pilar) 1 de octubre de 2017





También ha compartido el mensaje de su secretario federal, Pedro Sánchez, de que hoy es "un día triste para la democracia".



El presidente de los populares extremeños, José Antonio Monago, no usa Twitter, todo lo contrario que Juan Parejo, responsable de Organización del partido, siempre muy activo, que ha hablado de "Pucherazo catalán!. Urnas traídas de casa llenas de papeletas... A quién quieren engañar?. No hay referéndum".



El secretario general del PP, Fernando Manzano, ha hecho suyos varios mensajes, como el de la Guardia Civil sobre el artículo 1.2 de la Constitución: "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado".



Álvaro Jaén, líder de Podemos, ha preguntado si Fernández Vara "no tiene nada que decir", con 122.000 familias extremeñas en Cataluña.



"No se puede odiar Cataluña y a la vez querer a España" y ha planteado si hoy "está más cerca Cataluña de España".



Su compañera Irene de Miguel, presidenta del Grupo Parlamentario, ha señalado que "la imagen de antidisturbios contra gente pacífica que grita 'Votarem' muestra que el Gobierno -central- ha perdido con una pésima estrategia".



María Victoria Domínguez, la portavoz de Ciudadanos, ha "reituiteado" al líder de su partido, Ernest Rivera, que ha dicho que "estos días nos jugamos la democracia española".



"La mayoría de catalanes estamos contra el golpe separatista. Visca Catalunya i Visca Espanya!", ha subrayado Rivera.



Cayetano Polo, delegado territorial de la formación naranja, ha dado su máximo apoyo a la Guardia Civil y la Policía Nacional "por defender la libertad de los españoles".