La reforma y gestión por 40 años del mercado municipal de Mérida, a concurso

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este martes la licitación de la reforma y explotación del Mercado de Calatrava de Mérida con un presupuesto de 3.000.000 de euros, ha informado la portavoz del Ejecutivo local, Carmen Yáñez.



En rueda de prensa, la portavoz ha explicado que los interesados en concursar tienen un plazo 26 días laborales, que finalizan el 29 de enero, para presentar su oferta, y que la duración establecida para la obra es de 20 meses.



La empresa adjudicataria no tendrá que pagar canon durante los tres primeros años de explotación, que será de 40 años, el cuarto se le comenzará a aplicar un mínimo de 85.000 euros y, a partir del sexto, se aplicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente. Habrá bares y restaurantes, y comercios.



Yáñez espera que sean muchos los proyectos que se presenten y ha apuntado que desde el comienzo de los trámites ha habido empresas que se han interesado y han preguntado por el concurso, aunque "eso no garantiza nada", ha advertido.



Se trata de un edificio "importante" porque tiene una ubicación "inmejorable" en la ciudad y "por sus connotaciones y características", ha apuntado.



La portavoz municipal ha afirmado que no sólo se rehabilita un edificio y se da valor al patrimonio de la ciudad, sino que también se reduce el gasto, de más de 200.000 euros, para el mantenimiento de las instalaciones que "no aportaban nada a la ciudad, ni mejoraba el negocio de los comerciantes que estaban allí dentro".



En este sentido, ha informado de que "se están cerrando las negociaciones con los dos empresarios del Mercado que aún no han firmado el acuerdo", puesto que los otros doce ya lo han hecho, y que a finales de enero dejarán de ejercer la actividad en estas instalaciones.