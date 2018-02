Alerta amarilla por temperaturas de hasta -4 grados en el norte de Cáceres

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado el nivel amarillo de alerta debido a las bajas temperaturas que se podrían alcanzar el miércoles y el jueves en el norte de Cáceres.

Así, el miércoles, entre las 02:00 y las 10:00 horas es posible que la temperatura llegue a los 4 grados negativos. La probabilidad en este caso es del 40-70 por ciento. El jueves la situación es similar.

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura recomienda a los ciudadanos no realizar viajes a no ser que sea necesario, y de hacerlo no viajar solo y en transporte público. En caso de viajar en coche particular llevar cadenas, el depósito de combustible lleno y un teléfono móvil, así como evitar conducir de noche.

También aconseja a los ciudadanos el 112 de Extremadura tener material de calefacción en casa, linternas con las baterías cargadas y un teléfono para comunicarse. No obstante en caso de necesitar algún tipo de asistencia llamar al teléfono 112.

Carreteras cortadas

Los puertos de Piornal y Honduras, en el norte de la provincia de Cáceres, permanecen cortados al tráfico en ambos sentidos por la presencia de nieve en la calzada.

Mientras que la carretera que une localidad cacereña de Robledillo de Gata con el límite provincial de Salamanca ha sido cerrada al tráfico por la presencia de placas de hielo en la calzada.