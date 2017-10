Asociaciones de la prensa critican al PP de Calamonte por difamar al periodista Felipe Delgado

Las asociaciones de la prensa de Mérida y Badajoz han expresado hoy su indignación por un panfleto buzoneado por el PP y NNGG de Calamonte, en el que "se ataca de forma intolerable" al periodista Felipe José Delgado Gutiérrez".



Ambas asociaciones subrayan que los periodistas extremeños "defendemos, no solamente el derecho a la información y a la libertad de expresión, sino también el derecho al honor de nuestros compañeros". "La difamación no debe, de ningún modo, ser parte del lenguaje de un partido político democrático, y si algún periodista ha incurrido en delito o falta, para esos están los tribunales de justicia".



Lo que es "inadmisible", a su juicio, es "acusar rayando en el insulto y entrometerse en el honor y la vida privada de las personas". Según estas dos entidades, no es nueva esta actitud reiterada de miembros del PP de Calamonte con respecto al compañero Felipe José Delgado por sus 'molestas' informaciones, "de cuya veracidad y rigor, por cierto, no han podido nunca ponerles ni la más mínima objeción".

El periodista Felipe Delgado / @FelipeJDelgado



En los últimos años han sido muchas las quejas recibidas de este periodista "por las presiones ejercidas y en alguna ocasión se ha elevado una protesta formal al anterior alcalde cuando el PP gobernaba la localidad".



Por ello, las asociaciones de la prensa solicitan a los responsables de comunicación del PP de Extremadura "que eviten ese tipo de panfletos que atentan contra el derecho a la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo".



Además, ambas asociaciones han puesto a disposición de este periodista los Servicios Jurídicos de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) por si considera necesario ejercitar medidas de tipo legal en defensa de su honor.