Colectivos y ayuntamientos, unidos por unos carnavales libres de agresiones machistas: “No es no”

“El hecho de que una chica vaya vestida con una falta corta no te da derecho a gritarle, acosarle o piropearle. No te da derecho a pensar que te está tirando los tejos, a pensar que se ha vestido así para que tú la desees”.

Este es el mensaje que lanza el Consejo de la Juventud de Extremadura desde su canal de Youtube. Anima a toda la ciudadanía a sumarse a la campaña contra las agresiones machistas en los carnavales.

La idea consiste en llevar anudado un brazalete morado en el brazo. En caso de presenciar una agresión, o que alguien pida ayuda, la persona que lo porta adquiere el compromiso de no quedarse de brazos cruzados. Se compromete a socorrer y acompañar a la víctima.

A la misma campaña se suman en Badajoz la Coordinadora Estudiantil, junto con el Círculo Feminismos Podemos Badajoz y el sindicato CNT, que quieren declarar los carnavales pacenses como unas fiestas libres de agresiones sexuales y acoso callejero.

Campaña en Badajoz de la Coordinadora Estudiantil, el Círculo Feminismos Podemos Badajoz y el sindicato CNT

Durante los desfiles y la zona de marcha, en el centro, repartirán guías informativas y carteles sobre cómo actuar ante una situación de acoso o agresión sexual por el centro. “Porque las calles, la noche y los Carnavales también son nuestros; no acoses, no agredas, no violes. ¡¡NO es NO!!”.

Mensajes por la igualdad

En la ciudad de Mérida el ayuntamiento ha puesto en marcha la campaña contra las agresiones en lugares de ocio y períodos festivos. Difunden mensajes, tanto en lugares públicos como en las redes sociales, en los que explican que una de las manifestaciones de la violencia machista son las agresiones sexistas, “que aumentan en épocas de fiesta debido al ambiente festivo, las aglomeraciones y el uso y abuso de alcohol y drogas”.

La idea es prevenir y sensibilizar, mejorar la seguridad para las mujeres en los entornos festivos e informar a la ciudadanía sobre los recursos disponibles en caso de agresión, destaca el consistorio.

Campaña de brazaletes morados contra la violencia machista / CJEX

Machismo social

En Badajoz la Coordinadora Estudiantil, junto con el Círculo Feminismos Podemos Badajoz y el sindicato CNT señalan que la violencia machista es una de las consecuencias más graves de la falta de igualdad real entre hombres y mujeres, y se expresa de múltiples formas: el acoso sexual, los abusos verbales o físicos como comentarios obscenos o tocamientos sin permiso, las agresiones sexuales o las violaciones.

“Son tipos de violencia contra las mujeres que se repiten sistemáticamente en espacios de ocio, ferias y fiestas donde existe una masificación de gente, y donde se llevan a cabo amparándose en el anonimato”.

Protocolo de actuación

La persona que porta el brazalete morado no intenta suplir a las fuerzas de seguridad. Más bien acompañar a la víctima e informarla sobre qué pasos debe seguir ante una agresión machista.

El Consejo de la Juventud regional lanza un protocolo de consejos para saber qué hacer ante una situación así. En caso de presenciar una agresión se hace necesario ayudar a la víctima y explicarle al agresor que lo que está haciendo está mal. Es decir, que la persona agredida se siente violentada y debe cesar en su conducta.

En Mérida, dicen no a las agresiones sexistas

También transmitir al agresor que en caso de no cesar en su conducta se pueden tomar medidas legales contra él, e instarle a separarse de la víctima. Es recomendable preguntar a la víctima si necesita ayuda, apoyo o asesoramiento de algún tipo.

En caso de que la agresión que se presencia tenga especial gravedad (el agresor le está pegando o causando daño, o la está violentando sexualmente), debe de acudirse a la policía.

Por otro lado, en caso de que sea la víctima la que acude, hay que calmarla y pedirle que cuente la situación. Darle apoyo y ofrecerle ayuda en todo momento. Pedirle que identifique al agresor y explicarle que ha sido víctima de violencia machista.