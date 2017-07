Varias protectoras critican el entrenamiento de galgos con vehículos a motor por parte de cazadores

Varias protectoras de animales extremeñas han criticado la petición realizada por la Federación Extremeña de Caza y la Federación Extremeña de Galgos a la Junta para regular el entrenamiento de galgos con vehículos a motor.



Las dos federaciones solicitaron regular esta práctica para "salvaguardar su integridad y, al mismo tiempo, posibilitar su entrenamiento como animales que lo demandan".



Seis asociaciones protectoras han criticado esta práctica alegando que puede conllevar accidentes en los que los galgos "acaben heridos, con huesos rotos y abandonados o cedidos a perreras o protectoras".



Las protectoras han recordado que la Ley 5/2002, de 23 de mayo, de Protección de los Animales de Extremadura prohíbe "maltratar, torturar o infligir daños a los animales o someterlos a prácticas que puedan producirles sufrimiento, daños injustificados o la muerte.



También se prohíbe obligar a los animales a trabajar o a producir, de forma que se ponga en peligro su salud. Esta ley considera como infracciones graves maltratar, torturar o infligir daños a los animales o someterlos a prácticas que puedan producirles sufrimiento o daños injustificados.

Más de 50.000 galgos abandonados

Han expuesto que las protectoras de España cifran en más de 50.000 los galgos abandonados al año al final de la temporada cinegética, puesto que, "aunque las instituciones hablan de una cifra menor, la mayor parte del abandono y maltrato no llega a ser denunciado nunca".

Afirman que pese al informe redactado por un docente en la Universidad de Córdoba y presentado como punto de partida para la regulación por las federaciones solicitantes, la Junta de Andalucía prohibió la práctica solicitada de entrenamiento con galgos a motor allí hace ya años.



Las protectoras considera que los galgos no "demandan" este entrenamiento, puesto que "son perros tranquilos a los que les encanta dormir y que, si no llegan traumatizados por la mano del ser humano, corren solo por gusto, disfrutan de la compañía del ser humano, son nobles y amigables"



Han subrayado que están siendo usados "incluso para terapia con enfermos, gente mayor y niño". Por todo ello, han instado a las Administraciones a realizar las gestiones oportunas para "fomentar la adopción e incidir en la lucha contra el abandono y el maltrato".



El comunicado ha sido firmado por la Asociación Cacereña para la Protección y Defensa de los Animales, la Asociación "Anima" de Villanueva de la Serena, la Asociación "Prado" de Don Benito, la Asociación "Dama", la Plataforma Defensa Animal Extremeña y la perrera "SOS" de Badajoz.