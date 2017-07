La alcaldesa de Valverde de la Vera acusa a la Junta de conocer el problema de la presa

La alcaldesa de Valverde de la Vera, Nathalie Victoria Deprez (Partido Popular), ha asegurado que el Gobierno regional tenía constancia de que la balsa de abastecimiento de agua que el miércoles cedió y provocó graves daños en la localidad sufría deficiencias.



Deprez ha explicado que el Ejecutivo extremeño, a petición del Ayuntamiento, llevó a cabo hace ahora un año unas obras de impermeabilización de la balsa de agua que abastece al municipio.



"Tras un invierno con un uso normal en abril la charca perdía nueve litros por segundo, por lo que dimos aviso a la Dirección General de Infraestructuras Hidráulicas", ha dicho la primera edil, que ha agregado que "tomaron una decisión que ha salido mal y ha habido un problema, pero ellos tienen constancia de lo que estaba ocurriendo con la balsa".



En este sentido, ha subrayado que la balsa tiene 30 años de existencia, por lo que se solicitó la obra de impermeabilización.



"Y a raíz de esa obra ha sido un desastre. Yo no sé la responsabilidad de quién es pero creo que se deben depurar responsabilidades porque ha habido un problema en mi municipio y ayer fue un día muy negro".



La alcaldesa ha reiterado que pedirá responsabilidades, así como todas las ayudas posibles tanto al Gobierno central, a la Junta de Extremadura y a la Diputación Provincial de Cáceres.



Deprez realizó estas declaraciones tras mantener un encuentro con la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, que ha visitado hoy la localidad.



Herrera ha señalado que "hay que dar gracias" porque no han ocurrido daños personales y ha indicado que el Gobierno central estudiará qué ayudas se pueden arbitrar en este caso.



"También habrá que ver qué ha pasado y cuáles han sido los fallos, si se avisó o no de los problemas y ver cómo se pueden restaurar todos los daños producidos".



A su juicio, la Junta de Extremadura debe ser la primera "actora" en este caso "ya que la Administración regional fue la que ejecutó las obras en la balsa".

Investigación

La Dirección General de Infraestructuras de la Junta ha dicho por su parte que analiza las causas de la fisura en la balsa que abastece de agua a Valverde de la Vera y cuya rotura inundó la localidad cacereña, y que "de acuerdo con el Ayuntamiento" tras un estudio anterior se actuaría en septiembre si persistía la pérdida de agua.



En una nota, el Ejecutivo ha señalado que la fisura fue detectada en abril por equipos técnicos, tanto de la dirección General de Infraestructuras como del Ayuntamiento durante las tareas de seguimiento y control realizadas tras la recepción de la obra de impermeabilización efectuada en la balsa en agosto de 2016.



Desde el momento en que se tuvo conocimiento de la pérdida de agua la balsa ha sido objeto de un seguimiento constante sin que en ningún momento se tuviera el menor indicio de que existiera el riesgo de producirse una fisura como la que finalmente ocurrió ayer.



Por parte de los técnicos del Servicio de Obras Hidráulicas, y "de acuerdo siempre con el Ayuntamiento", se tomó la decisión de que si la pérdida continuaba en septiembre se procedería al vaciado total de la balsa.



Esta tarea es necesaria para localizar el origen de la pérdida, y se pretendía hacerla coincidir durante un periodo que permitiera garantizar el abastecimiento de agua a la población.