Casi 10 años buscando Justicia por el accidente que sufrió un hijo suyo con unos caballos

José Luis Sánchez Naranjo lleva una década en los tribunales para que el dueño de unos caballos contra los que chocó su hijo le indemnice, y los jueces le han dado la razón pero no consigue que se cumpla la sentencia.

Este martes ha decidido acampar de nuevo frente a los Juzgados de Badajoz porque tiene en su mano una resolución judicial de julio de 2013, hace casi cinco años, que obliga al propietario de los equinos a una indemnización de 196.000 euros; de momento solo hay un pago de 26 euros diarios porque hay problemas para embargar unas viviendas con lo que se haría frente al pago de la sentencia.

El abogado pacense Felipe Martín ha explicado que conoció a José Luis Sánchez al poco de iniciar sus protestas (ésta no es la primera vez que se pone en la puerta de los Juzgados), y desde entonces, al margen de verle dentro del edificio –en los Juzgados en sí- “también lo he visto más de una vez fuera, reclamando Justicia y que se condenara lo obvio, justo y legítimo, hasta que al final la Justicia le dio la razón. Y una vez conseguida esa condena se encuentra en una nueva encrucijada, pues pese a la sentencia firme de la Audiencia Provincial de Badajoz número 194/2013, de 5 de julio (es decir, pronto hará 4 años), todavía no se ha cumplido la misma”.

“¿Se puede llegar a tardar casi cinco años en que se ejecute por el Juzgado, en este caso el Primera Instancia nº 6 de Badajoz, una sentencia del mismo de 1 de octubre de 2012, contra la que los demandados interpusieron recurso de apelación, y que fue desestimado íntegramente por la Audiencia Provincial en la citada fecha de 5 de julio de 2013?”.

“La respuesta es obvia: sí se puede”, se responde el mismo abogado.