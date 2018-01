Un centenar de personas pide el indulto para Alberto Cañedo a las puertas de los juzgados de Plasencia

Un centenar de personas se han congregado este martes a las puertas de los Juzgados de Plasencia para mostrar su apoyo y pedir el indulto para el exalcalde de Carcaboso Alberto Cañedo, condenado a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación urbanística.



Cañedo, que ha vuelto a comparecer ante el juez, podría entrar en prisión al no poder pagar las indemnizaciones y costas judiciales derivadas del citado proceso judicial. En declaraciones a los periodistas, el exalcalde ha explicado que le han notificado que debe abonar 15.000 euros de indemnización a los particulares, 11.000 euros de costas y otros 6.000 euros de multa.



"Les he comunicado que no tengo capacidad de pagar porque no tengo dinero y que no tengo previsión de tenerlo en breve, por lo que ahora se abrirá un expediente de averiguación de bienes y se decretará la responsabilidad penal subsidiaria, que implicaría el ingreso en prisión durante ocho meses y medio".



Cañedo ha agradecido la presencia de los miembros de la Plataforma "Apoyo a Alberto Cañedo", a quienes les ha dicho que no pensaba "que iban a montar este lío", y también ha tenido palabras de agradecimiento para la Delegación del Gobierno por permitir la concentración. "Estad tranquilos, que no va a pasar nada. Digo yo...", ha concluido Cañedo antes de recibir un largo aplauso de los congregados.



En la concentración han participado varios miembros de eXtremeños (PREX-CREX), entre ellos el exalcalde de Plasencia y actual edil José Luis Díaz y el también exconcejal en la capital del Jerte Victoriano Durán.

Alberto Cañedo Plataforma Apoyo Alberto Cañedo

Los hechos

El Juzgado de lo Penal de Plasencia condenó en octubre de 2015 a Cañedo a ocho años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público por un delito de prevaricación urbanística, así como al pago de unas indemnizaciones, una multa de 17 meses con cuota diaria de 12 euros y al abono de las costas procesales.



En la sentencia, la titular del Juzgado consideró a Cañedo autor criminalmente responsable de un delito de prevaricación urbanística en relación con la promoción de una viviendas.



Cañedo ya fue condenado anteriormente a otros nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa por un caso de incumplimiento de sus obligaciones en materia de acceso al derecho de información con respecto al Grupo Socialista.



Ante esta situación, se creó la Plataforma "Apoyo a Alberto Cañedo", que se dedica a dar a conocer el caso y recaudar fondos que se destinarán al pago de la defensa del exalcalde.