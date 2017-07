La comunidad educativa apuesta por seguir con los deberes, pero con ajustes

El pleno del Consejo Escolar de Extremadura ha aprobado por 35 votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones, el informe del grupo de expertos tras la consulta hecha a alumnos, padres y profesores, en la que se apuesta por la continuidad de los deberes escolares, aunque con ajustes.



El informe es consecuencia de un mandato de la Asamblea de Extremadura al Consejo Escolar para conocer la postura de la comunidad educativa en el debate abierto sobre esta cuestión en base a las 11.700 respuestas recibidas a la consulta llevada a cabo entre alumnos de 4º de Primaria y 2º de la ESO, padres o tutores y profesores.

Santiago Cambero, profesor de la Universidad de Extremadura, ha encabezado el grupo de expertos que han analizado los datos. La mayoría de la comunidad educativa se ha mostrado a favor de que se mantenga los deberes.



La encuesta refleja que mayoritariamente los alumnos de Primaria hacen los deberes solos y en su casa, aunque en el caso de Secundaria ya hay un porcentaje importante de los acuden a clases particulares, y el tiempo que dedican suele ser de más de una hora diaria.



Por su parte, las familias, tanto las de alumnos de Primaria como Secundaria, se muestran a favor de mantener los deberes, aunque sí creen que deberían reducirse. En cuanto a los tutores, coinciden en la importancia de los mismos para fomentar la responsabilidad, la autonomía y la independencia, y valoran que se mantenga.



No obstante sí se ha puesto de manifiesto una falta de coordinación a la hora de encargar los deberes y sobre la relación entre la realización de los deberes y el rendimiento académico del alumno. El estudio refleja que es deseable replantear algunas cuestiones, como el tiempo que se debería dedicar diariamente a los deberes escolares, así como establecer unos límites durante los fines de semana y los periodos vacacionales.

No exceder los tiempos

Aconseja no exceder el tiempo diario que los estudiantes dedican a los deberes y, en función de la edad, establecer unas horquillas de tiempo recomendadas, dependiendo siempre de las capacidades, ritmos y destrezas del alumnado.



El informe recomienda que de 1º a 3º de Primaria los estudiantes dediquen media hora en casa a las tareas escolares y cuarenta y cinco minutos el alumnado de 4º a 6º de Primaria, con tareas que no sean monótonas ni uniformes y sean una afirmación del aprendizaje, profundización y, en su caso, de ampliación de contenidos.



El estudio recomienda que e l profesorado potencie los deberes a realizar en grupo y que éstos no sean nunca considerados como un castigo, que potencien la lectura y que se establezca una rutina. Recomienda limitar todo lo posible las clases particulares para la realización de los deberes y que tanto los centros educativos como las familias impulsen la autonomía del alumnado, además, apelan a que las familias y el profesorado adquieran el compromiso de mayor comunicación.



Para la ESO el estudio concluye que deben dedicar entre una hora y hora y media al día a los deberes, siempre dependiendo de las capacidades, ritmos y destrezas del alumnado.

Una circular

Tras el pleno del Consejo Escolar la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez Morán, ha anunciado la elaboración de una circular en la que se recogerán las conclusiones del estudio, para que los centros y docentes las conozcan y puedan ponerlo en práctica si así lo consideran.



Según Gutiérrez, con esta circular, que se remitirá a los centros de cara al comienzo del curso 2017-2018, se pretende que se entienda que hay que adaptar los deberes a las necesidades de los alumnos, limitarlos en el tiempo y que se reflexione sobre el cambio de esta herramienta en la evaluación.



No obstante la circular no será de carácter vinculante ni las recomendaciones "de obligado cumplimiento", pero no se descarta, si funciona bien y hay buenos resultados, que puedan convertirse en una norma a través de una instrucción.



Además, la consejera ha avanzado que se creará un grupo de trabajo para hacer seguimiento de la puesta en marcha de estas recomendaciones, de modo que se puedan evaluar los resultados y se puedan seguir mejorando cuantas cuestiones sean necesarias.

Llegar a un acuerdo

El presidente del Consejo Escolar, Abel Hernández, ha destacado que el respaldo de este órgano al informe pone de manifiesto que pese a las posturas encontradas del principio "somos capaces de ponernos de acuerdo en casi todo".

Por ello, este órgano va a iniciar ahora un debate para elaborar un documento con las aportaciones que Extremadura considere que deben abordase en el Pacto por la Educación.