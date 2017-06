En la época de mayor demanda del DNI no hay cita previa hasta agosto

El sindicato CCOO ha reprochado los retrasos en la cita previa para la expedición o renovación del DNI y del pasaporte en Extremadura, fijada ya como pronto para el 30 de agosto en Zafra y Almendralejo, o para el 21 en. Esta situación se repite en otras comunidades, como Madrid, Cataluña, Euskadi o Andalucía, donde se superan los dos meses para solicitar la cita, ha lamentado el sindicato a través de una nota

La sección sindical Estatal de CCOO en el Ministerio del Interior ha denunciado que casi dos años después de iniciarse el colapso que sufren las oficinas de expedición de DNI y pasaportes, la situación sigue igual e incluso peor. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunciaba en el Congreso de los Diputados que dicho colapso se debía a problemas coyunturales y circunstancias excepcionales, pero para el sindicato, el ministro “falta a la verdad y engaña a la ciudadanía”.

Un escenario “desalentador” para la ciudadanía, en la época de mayor demanda del año y con alrededor del 70% de las 289 oficinas españolas de expedición de documentación en situación técnica de «saturación», un colapso que se empieza a extender a las zonas habituales de vacaciones en la costa o el interior de todo el territorio nacional.

En la región

En Extremadura de las ocho oficinas que hay, dos están saturadas, Almendralejo y Zafra, donde no hay cita hasta el 30 de agosto, y también hay poca disponibilidad en Mérida, sin cita hasta el 21 de agosto, o Plasencia, hasta el 11 en este momento.

En solo una oficina, Don Benito, podría decirse que hay cita antes de que empiece el período vacacional de los extremeños, existe disponibilidad para el 5 de julio, pero en Villanueva de la Serena hay que aguardar al 13, al 19 en Badajoz, y al 31 de julio en Cáceres.

No parece que tal situación obedezca a los problemas coyunturales que mencionaba el ministro, abunda el sindicato. Más cuando los datos permitieron a CCOO avisar ya en noviembre de 2015 de que las renovaciones previstas en 2016 iban a superar en 250.000 las del año anterior, una situación que se agrava en 2017, con una previsión de 600.000 documentos más, y 1.200.000 para 2018. El DNI es un documento cíclico, que se renueva cada 5 o 10 años: no es difícil prever el aumento de la demanda.

El incremento de citas por hora y la ampliación del horario de apertura de las oficinas solo han servido para “degradar la calidad del servicio público y añadir presión al personal que lo presta”.

Pruebas

El Ministerio del Interior también anunció “a bombo y platillo” la instalación de los nuevos ordenadores que agilizarían los tiempos de espera en la tramitación del DNI, pero es una medida incompleta, ya que “se sigue trabajando con impresoras y biométricos antiguos”. La consecuencia de esto son desconexiones constantes que interrumpen el procedimiento y la grabación de los soportes, situación que se viene agravando en los últimos días, ya que se están haciendo pruebas con la aplicación durante el horario de atención al público, y el tiempo que se pasa con cada persona se ha alargado de 12 a 48 minutos.

Todo esto supone una demora y una pérdida de tiempo para la ciudadanía y el personal, pero también una importante consecuencia económica, dado que la destrucción de soportes ha aumentado de manera exponencial y está suponiendo, según estimaciones de CCOO, el gasto de más de 15.000 euros diarios.

Además, el pago telemático sigue sin aliviar los tiempos de espera y por el momento tiene poco uso por parte de la ciudadanía. Aun así es una medida “incompleta” sin la instalación de TPV en cada puesto de expedición, prevista para finales de este año.

A CCOO no le vale que el director general de la Policía diga que “se está saliendo airosamente” cuando los ciudadanía no puede conseguir cita previa antes de dos meses para un servicio público. CCOO exige que se cubran los 1.230 puestos vacantes, que se mejoren las condiciones laborales y se dote de los medios técnicos adecuados, de manera que se pueda prestar el servicio público con la calidad que merece la ciudadanía. “El resto no son más que irresponsabilidades derivadas de la más absoluta dejación de funciones”.