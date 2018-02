El cierre de sucursales bancarias rurales, objeto de conversaciones Junta-Banco de España

La Junta de Extremadura ha abordado con el Banco de España el problema del cierre de las sucursales rurales de Liberbank, según ha desvelado el presidente regional, Guillermo Fernández Vara, que ha señalado que siguen trabajando para intentar minimizar los daños de la “exclusión” bancaria, que es que algunos extremeños se queden sin un lugar físico donde gestionar su dinero.



En la sesión plenaria de la Asamblea de Extremadura que se celebra este jueves, Vara ha contestado a sendas preguntas de Podemos y Ciudadanos sobre este asunto.

Vara, en el pleno de este jueves





El presidente extremeño ha señalado que aunque no tienen competencias en el mismo, sí posee "capacidad para influir", y por eso se han reunido con alcaldes, con las diputaciones de Cáceres y Badajoz, con Liberbank y con el Banco de España.



Fernández Vara, que no ha querido entrar en los detalles de esos contactos, añade que están buscando fórmulas para reducir la exclusión bancaria por la vía del “tratamiento que tengamos desde las administraciones", con la atención móvil, la alfabetización digital o facilitando locales a las entidades bancarias.



En este sentido ha apuntado que aunque no están bajo el control de la Administración regional, hay que llevarlas al terreno de intentar buscar soluciones, que desea y espera encontrar en los próximos meses entre todos.