La gripe supera ligeramente el umbral epidémico por primera vez esta temporada

La tasa de incidencia de la gripe en Extremadura sobrepasó ligeramente la pasada semana, por primera vez, el umbral epidémico, establecido para este año en 93 casos por cada 100.000 habitantes, según los datos recogidos por el Sistema Centinela de Vigilancia de esta enfermedad en la región.



El índice que mide el grado de expansión de la gripe en Extremadura subió desde los 74 casos por cada 100.000 habitantes de la semana anterior hasta 107 casos de la semana que finalizó el pasado domingo, una tasa muy inferior a la de la incidencia en el conjunto de España, de 208 casos.



El informe semanal de la Subdirección de Epidemiología del Servicio Extremeño de Salud (SES) señala que "la intensidad ha sido baja, la difusión esporádica y la evolución creciente", según recoge la Junta en un comunicado de prensa.



Según fuentes de la Dirección General de Salud Pública del SES, la incidencia de la gripe está dentro de la normalidad, la previsión es que aumente progresivamente y permanecer en situación epidémica durante unas seis u ocho semanas, como casi todos los años.



Los hospitales extremeños notificaron la pasada semana nueve nuevos casos, que sumados a los registrados hasta la semana anterior elevan a 23 el número de casos que cumplen la definición de caso grave confirmado desde el inicio de la temporada de vigilancia del virus.



Esta semana no ha habido que lamentar ningún fallecimiento, por lo que permanece invariable el número de dos personas fallecidas con infección confirmada de gripe esta temporada en la región.



De los casos notificados en Extremadura, a fecha de 31 de diciembre había cuatro pacientes graves ingresados con esta patología en los hospitales de la comunidad.



Al menos 13 de los 23 pacientes que han requerido hospitalización tenían uno o varios factores de riesgo asociados a la gripe, mientas que seis de ellos no tenían factores de riesgo y en dos casos no consta.

Factores de riesgo

Los factores de riesgo más frecuentes están siendo, por este orden, enfermedad cardiovascular crónica (10 casos), enfermedad pulmonar (3), enfermedad renal crónica (4), (inmunodeficiencia (3) diabetes (2) y enfermedad hepática (1).



Al menos 14 de los pacientes graves (45 %) no se habían vacunado contra el virus de la gripe, mientras que cinco sí lo habían hecho (18 %) y en otros cuatro casos no consta.



De los 23 casos notificados, la mayoría son mujeres (17), frente a seis hombres.



Por tramos de edad, seis de ellos pertenecen al grupo de personas de más de 80 años, cinco al de 0 a 9 años, tres al de 70 a 79, otros tres al de 50 a 59 años y dos al de 40 a 49 años.



A diferencia de años anteriores, en que el virus dominante era de tipo A, esta temporada el virus causante de la infección en la mayoría de los casos graves (20) es de tipo B, y sólo tres de ellos ha contraído la gripe por un virus de tipo A, según los análisis realizados en el Laboratorio de Vigilancia de la Gripe del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.



Algo similar está ocurriendo en el resto de España, donde el 74 % de los virus detectados por el sistema centinela son de tipo B, y el 28 % de tipo A.



En el conjunto del territorio español, hasta la fecha, se han notificado 503 casos graves hospitalizados y se han producido 48 defunciones asociadas a la gripe.



Para evitar la transmisión de la gripe, la Dirección General de Salud Pública del SES recuerda la importancia de seguir unas pautas básicas de conducta como lavarse las manos con frecuencia, cubrirse nariz y boca cuando se tose o estornuda, y evitar los saludos con contacto físico.



Para las personas con síntomas como fiebre o malestar general, también aconseja quedarse en casa hasta un día después de la desaparición de los síntomas -aproximadamente una semana-.



El SES recuerda a los usuarios que en caso de que tengan síntomas de la gripe deben acudir a consulta con su médico de cabecera en el centro de salud o consultorio que les corresponda, para evitar colapsar los servicios de urgencias.