El abejaruco, protagonista de la Feria ornitológica FIO 2018

El abejaruco europeo es la especie elegida para ilustrar el cartel de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO) de 2018, con una obra del artista británico Darren Woodhead (West Yorkshire, 1971).

Esta ave, algo más pequeña que una tórtola, llama la atención por el vistoso colorido de sus plumas. Tiene el mayor abanico de colores de las aves ibéricas y sólo le falta el rojo, que curiosamente está presente en el iris de sus ojos. Se alimenta de insectos que captura en vuelo, sobre todo, abejas, avispas y moscardones, entre otros.

En Extremadura aparece en primavera para reproducirse y se marcha a finales de agosto o primeros de septiembre al África tropical (zona occidental del continente y en un amplio sector entre el Congo y Zimbabue). Anida en colonias numerosas, en galerías excavadas con su pico en taludes y cortados de consistencia arenosa próximos a ríos.

El dibujo

En la ilustración de Darren Woodhead ("European Bee-eaters in shadows of Ash Tree") pueden verse tres abejarucos en la rama de un fresno, según ha informado la Dirección General de Turismo a través de la web oficial de la FIO.

Este artista realiza todos sus trabajos con acuarela y en plena naturaleza. De esta manera, capta en sus obras toda la frescura y la energía del entorno, aunque las condiciones climatológicas sean adversas.

El artista Woodhead, autor de los libros "From Dawn Till Dusk" y "Up River, The Song of the Esk", se graduó en el Royal College of Art de Londres y ha ganado varios premios, entre ellos, el prestigioso "Artista del año 2009" de Swarovski y la revista británica Bird Watching.

Miembro de la Society of Wildlife Artists (SWLA) desde 2000, combina su trabajo de ilustrador con la docencia en George Watson's College y Loretto's School, ambos en Escocia, donde reside. La decimotercera edición de la FIO, promovida por la Dirección General de Turismo de Extremadura, se celebrará del 23 al 25 de febrero en el Parque Nacional de Monfragüe, en la provincia de Cáceres.