ASG dice que la cesta de la compra es 10 veces más cara en El Hierro y La Gomera

La diputada de Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Parlamento de Canarias, Melodie Mendoza, ha insistido en la necesidad de que la cesta de la compra tenga el mismo coste en todas las islas y ha afirmado que en La Gomera y El Hierro el coste es diez veces superior que en las islas capitalinas.

Para la parlamentaria, el Gobierno de Canarias debe trabajar para lograr que instrumentos como el Régimen Específico de Abastecimientos (REA) asegure que los productos alimenticios que provienen del exterior tengan el mismo coste en cada una de las islas

En un comunicado, Mendoza asegura que en la actualidad el REA no cumple con ese objetivo debido a que los canales de distribución de estos productos provenientes de fuera están centralizados casi en exclusiva en las islas capitalinas.

Esta circunstancia supone, agrega la parlamentaria, que se deba pagar un sobrecoste de doble insularidad que el régimen específico de autoabastecimiento de las islas "ni siquiera se plantea corregir".

Sí reconoció que con la bonificación del 100% de los costes de transporte entre la Península y Canarias, así como a nivel interinsular, se ha logrado un gran avance para abaratar los costes de la cesta de la compra en las islas no capitalinas, pero aseguró "que esta situación no ha repercutido en la rebaja en los precios de los productos".



Mendoza destaca el apoyo de su grupo político a la producción local al tiempo que hace hincapié en la necesidad de mejorar la gestión de ayudas como el POSEI para conseguir potenciar más el autoabastecimiento y dar salida a todos los productos locales en Canarias.



También alude a la falta de instalaciones apropiadas para el almacenamiento de los productos en islas como La Gomera, en la que, según detalla, "no cuenta con una cámara frigorífica o un almacén en el puerto que pudiera abaratar los costes de distribución".