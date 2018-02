Cabrera pide mejorar las comunicaciones y accesibilidad entre las Islas

David Cabrera, diputado herreño.

El diputado herreño del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC), David Cabrera, ha resaltado la necesidad de que “la Comisión de Estudio que sobre el Transporte constituya el Parlamento encuentre soluciones para alcanzar mayores cotas de comunicación y de accesibilidad entre las Islas y de éstas con exterior”.

Cabrera lamentó que “la fragmentación territorial y la lejanía con respecto al continente al que pertenecemos, política e históricamente, siguen siendo lastres para nuestro progreso” y detalló que las medidas sobre las que podemos profundizar “deben permitir la frecuencia de conexiones, la calidad en la prestación de los servicios, la variedad de los destinos, tanto para las personas como para las mercancías, pero no sólo en calidad en Canarias también en precio”.

“Muchas veces hemos denunciado los costes a los que tiene que hacer frente un canario para desplazarse de una isla a otra, superando los costes de viajar a muchas ciudades europeas”, en un Archipiélago en las que el transporte es algo fundamental para la trabajar, estudiar, recibir asistencia sanitaria o para cohesionar nuestra sociedad.

Cabrera puso el ejemplo de El Hierro, que es extrapolable a otras islas, en el que los transportes de mercancías con Tenerife cuestan más que los de esta isla a Península; y recalcó que la “lejanía y la fragmentación se resuelve con mejores transportes y más baratos: que la escala se resuelve conectando unas islas con otras para que el tamaño de la economía y del mercado se mayor, y no haya tanta diferencia entre una actividad económica de Valverde y otra de la calle Castillo, en Tenerife”.

David Cabrera insistió en que se deberían recuperar, para el interés público, los aeropuertos canarios, en los que las administraciones públicas y los agentes económicos y sociales de las Islas jueguen un papel determinante en su estrategia comercial y de desarrollo. Siempre teniendo en cuenta, aclaró, que “en Canarias no se puede aplicar la suficiencia financiera de las infraestructuras de puertos y aeropuertos cuando no se exige, en el territorio continental, para carreteras o trenes de alta velocidad que son también deficitarios y son compensados para que no pierdan competitividad”.