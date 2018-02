Armas dice que el informe del Gobierno sobre el aeropuerto parece de un becario

El consejero de Infraestructuras, Mantenimiento, Obras y Carreteras del Cabildo de El Hierro, Eutimio Armas, considera que el informe del Gobierno de Canarias que avisa del colapso del aeropuerto herreño en el año 2025 no es creíble: “Ese informe no es del Gobierno de Canarias, debe ser un informe que el Gobierno de Canarias encargó, y mi impresión particular es que lo hubiera podido hacer un becario en un fin de semana. No tiene el rigor científico, ni las consideraciones económicas, ambientales y sociales pertinentes”.

El consejero herreño añade que “ahora lo verdaderamente importante es mejorar la conectividad y la frecuencia. Estamos insistiendo en eso desde hace tiempo. Nos parece prioritario mejorar las conexiones con los aeropuertos del Sur de Tenerife y con el de Gran Canaria, que son los que reciben el gran flujo de turistas, lo que permitiría que parte de ese flujo se pudiera canalizar a El Hierro”.

Eutimio Armas señala que el informe del Gobierno de Canarias “se basa en la hipótesis de que El Hierro tendrá 50.000 habitantes en el año 2030 y por lo tanto dice que para esa capacidad de carga de la Isla sería necesario ampliar la pista del aeropuerto. Pero esa es una hipótesis inverosímil, habría que multiplicar por seis o por ocho la producción de energía eléctrica, la producción de agua, el tratamiento de residuos, etc. Y en tan poco tiempo me parece absolutamente inviable”.

Eutimio Armas, consejero de Infraestructuras de El Hierro

Además --siguió diciendo-- “los datos demográficos de la Isla van en otro sentido. Hubo una pérdida de población real, que ya de entrada no coincide con la que está censada, con la crisis sísmica. Hubo un descenso importante de la población. Ahora mismo nos estamos recuperando, tanto en población como en dinamismo económico, se ha invertido la tendencia, pero no creo que vayamos a crecer a ese ritmo”.

Eutimio Armas descarta también “una hipotética ampliación de la pista porque sería muy costosa económicamente, yo creo que inviable, y porque tendría un altísimo impacto ambiental”.

El consejero de Infraestructuras sí tiene claro sin embargo que es necesario “mejorar las conexiones por mar, establecer alguna conexión que permita enlazar con La Palma y La Gomera. Porque ahora hay que ir a Tenerife primero. La obligación de servicio público hace que los viajes sean de punto a punto, pero sería deseable recuperar algún día de la semana la conexión con La Gomera y La Palma”.

Y en relación con el resto de proyectos de su área señaló que “lo más inmediato es sacar a licitación el falso túnel de Bascos, algo que ya está en marcha; y la siguiente licitación de obra pendiente sería la del proyecto del túnel de Lomo Negro, en la carretera que va del Valle de La Frontera a La Dehesa porque es la carretera más peligrosa de Canarias. Hay un proyecto hecho desde hace años de un túnel de 700 metros para salvar este problema”.

Finalmente explicó que “está prevista una mejora en el túnel de Los Roquillos, que comunica Valverde con Frontera. Ese túnel se construyó en el año 2003-2004 y tiene algunas defectos estructurales que reforzar. Además hay que dotarlo de todas las medidas de seguridad que exige la normativa europea antes de 2019 (cámaras, detectores de presencia, extracción de gases...). Hay que hacer una inversión importante en un breve plazo de tiempo”.