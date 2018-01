El juez confirma la prisión incomunicada y sin fianza para 'El Chicle'

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha informado este jueves de que se ha ratificado prisión para José Enrique Abuín, 'el Chicle', por la desaparición y muerte de Diana Quer y el supuesto intento de secuestro a otra joven en Boiro el pasado 25 de diciembre.

El arrestado, interno en el penal coruñés de Teixeiro, se ha negado a prestar declaración acerca de lo ocurrido con esa otra chica en Boiro el día de Navidad, a la que presuntamente intentó raptar, y de lo sucedido a Diana Quer. Esta última desapareció el 22 de agosto de 2016 y su cadáver fue hallado el pasado 31, en Fin de Año, en una nave industrial de Rianxo, hasta donde fueron conducidos los agentes de la Guardia Civil por el propio acusado.

'El Chile' ha llegado al juzgado número uno de Ribeira (A Coruña), donde estaba citado a declarar por el asesinato de la joven madrileña a las once de la mañana, recibido al grito de "asesino" y "cabrón". Decenas de vecinos de la localidad se han concentrado frente al juzgado donde han increpado a Abuín y a su mujer, Rosario Rodríguez, entre improperios y gritos de "a la cárcel".

Rosario Rodríguez llegó a los juzgados de Ribeira en torno a las 8.40 horas de este jueves en un coche color gris sin rotular de la Policía Nacional, que la dejó en el acceso al garaje del edificio judicial, donde la esperó hasta su salida sobre las 11.25 horas. Aunque el juez ha decidido dejarla en libertad, Rodríguez continúa como investigada por el asesinato de Quer.

Ricardo Pérez Lama, abogado de los padres de la joven asesinada, ha dicho a la prensa en el exterior del edificio judicial que "a lo que hemos venido hoy es a que se ratifique, verdad, el mantenimiento de la prisión provisional del investigado. Se ha negado a declarar, con lo cual no tenemos nada más que decir".

Sobre la mujer del único arrestado, Rosario Rodríguez, al ser consultado por si podía ofrecer algún dato de lo que ha sido su comparecencia ante el juez, tras conocerse que ha contestado a todas las preguntas que le han sido formuladas, ha especificado este letrado: "Ninguna declaración de lo que ha dicho ella". Y ha añadido: "Lo que os puedo decir es que en estos momentos los padres (de Diana Quer) no están para esto. Sinceramente os lo digo. Y creo que tenemos que respetar su criterio y bueno, no puedo adelantar nada más. Además hemos sido, como no podía ser de otra manera, advertidos de que las diligencias no son abiertas, esto no es un juicio, ¿vale?... Entonces lo lógico es que mantengamos, por cuestión de las investigaciones, obviamente" toda reserva, "que es lo que la ley ordena".