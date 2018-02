El 'número dos' de Feijóo se niega a negociar con el personal de Justicia si antes no abandona la huelga

Justo cuando se cumplen tres semanas de la huelga del personal de la Administración de Justicia en Galicia, el vicepresidente del Gobierno gallego y máximo responsable del sector, Alfonso Rueda, ha lanzado un órdago a los trabajadores: se sentará en la mesa de negociación, tal y como le reclama el personal desde el inicio del conflicto, pero solo si el paro indefinido se suspende. La oferta ha llegado tras un acto del número dos del Ejecutivo gallego este miércoles por el 8-M y la respuesta no ha tardado: el comité de huelga mantiene la protesta y asegura que no parará ahora "para que se cumpla lo que llevamos pidiendo desde lo inicio".

Así, Rueda ha apelado a negociar "sin excusas" y ha anunciado su intención de sumarse a la mesa de diálogo junto con el resto de representantes --también el director general de Función Pública, José María Barreiro, de quien los sindicatos reclaman su marcha-- siempre que "se suspenda la huelga y los ciudadanos dejen de estar perjudicados y de ser tomados como rehenes".

"Intentaremos llegar a un acuerdo, pero se deben de dejar de producir perjuicios y los ciudadanos deben volver a recibir los servicios", ha dicho Rueda, que ha insistido en que, de ser así, estará "en la mesa de negociación". Además, asegura que su propuesta "no es una condición", sino "una propuesta lógica".

Además, y preguntado sobre si su hipotética incorporación a las negociaciones implicaba una nueva oferta de subida salarial para el personal, no lo ha descartado y se ha limitado a asegurar que la vuelta a las conversaciones tendrían como objetivo alcanzar "un acuerdo".

"No vamos a parar"

Manifestación del personal de justicia en huelga, apoyada por todos los sindicatos del sector Praza.gal

Con todo, la respuesta del comité de huelga ha sido rotunda. "Después de más de veinte días, no vamos a parar ahora porque se cumpla lo que llevamos pidiendo desde el primer momento", ha asegurado Pablo Valeiras, uno de los portavoces, que explica que la huelga "es imparable" y que mantiene un seguimiento diario "de más del 80%" del personal en toda Galicia. "El Gobierno autonómico no ha comprendido la realidad de la situación", ha añadido tras advertir a Rueda de que la pretensión de los trabajadores es que "siente a negociar" para luego "hablar", pero "no exigiendo detener el paro". "El personal no quiere parar, sino escenificar que está muy enfadado", remató.

En este miércoles, la huelga cumple tres semanas y quince días efectivos, con entre 8.000 y 9.000 juicios suspendidos en toda Galicia, miles de procedimientos aplazados y una pérdida de alrededor de 1 millón de euros en sueldos para los funcionarios que la secundan, a los que se han incorporado en esta semana los forenses del Imelga.

El seguimiento del paro continúa en cifras semejantes a las del inicio, el 7 de febrero. Mientras los sindicatos cifran entre lo 80% y el 90% el porcentaje de trabajadores que secunda el paro cada día, la Xunta lo sitúa entre el 37% y el 40%, incluyendo en los cálculos el personal que no acude a trabajar por baja justificada ni los más de 700 trabajadores que cada día cumplen con los servicios mínimos.

De hecho, y tal y como se puede comprobar en el gráfico anterior, los datos oficiales que proporciona la Xunta sobre el número de funcionarios de Justicia que secundan la huelga, las cifras del pasado martes son casi idénticas (una persona más) que los del primer día, manteniéndose el seguimiento en cifras muy semejantes desde que el inicio del paro.