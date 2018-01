Martín Barreiro viaja por treinta puntos de Lugo para promocionarlo como destino "que te cambia para siempre"

El puente sobre el río Eo en Ribeira de Piquín, la Ribeira Sacra, la Muralla de Lugo, Navia de Suarna, Santo Estevo de Ribas de Miño, O Cebreiro, la feria de Muimenta, el conjunto histórico de Samos o la playa de As Catedrais en Ribadeo. Hasta treinta destinos son los que ha recorrido el meteorólogo Martín Barreiro para invitar a visitar su provincia natal, de la que es nueva imagen turística en el marco de la campaña Lugo Cambia.

A través de un montaje audiovisual traducido a siete idiomas la Diputación lucense ha intentado transmitir, en palabras de Barreiro, que "un viaje a nuestra provincia" cambia "para siempre" al viajero. Fitur 2018 ha sido el punto de partida de una acción promocional que recorrerá diferentes plataformas estatales e internacionales para hacer ver la provincia como "destino turístico único" gracias a su oferta de interior y de costa, cultural y gastronómica.

"Desde el primer momento en que me propusieron participar en el proyecto me sentí honrado e ilusionado", asegura, quien asegura que ha sido el primer sorprendido por la "aventura". "No me imaginaba un viaje por los sentimientos, por los recuerdos... y para mi sorpresa también lleno de descubrimientos" y con un gran protagonismo para la gastronomía: "en cada alto en el camino hemos comido como en casa".

Los más de 100 kilómetros de Costa con los que cuenta la provincia, los 800 kilómetros de rutas del Camino de Santiago, los espacios reconocidos como Reservas de la Biosfera o las áreas de la capital de la provincia catalogadas como Patrimonio de la Humanidad son algunos de los atractivos que difunde esta campaña. Los visitantes, aseguran sus impulsores, "cambiarán para siempre" cuando visiten Lugo.