El medio centenar de incendios que aún arde en Galicia ya no pone viviendas en peligro

La extensión de la lluvia por territorio de Galicia y el intenso trabajo de los equipos de extinción de incendios desde el domingo ha rebajado las cifras del fuego en el monte a valores bajos en comparación con las durísimas jornadas del domingo y el lunes. El incompleto parte informativo de la Consellería de Medio Rural -en esta ola de incendios ha mantenido intacto el criterio de no revelar los inferiores a 20 hectáreas- indica que a primeras horas de la tarde de este lunes ardía medio centenar de incendios de los que una veintena continuaban activos.

Como ya había sucedido la pasada semana antes de que la ola descontrolada impactara de lleno en el sur de la provincia de Pontevedra, el fuego que aún arde sin control lo hace fundamentalmente en el interior, en Lugo y Ourense, en municipios como Cervantes y Negueira de Muñiz, en la montaña lucense, o los ourensanos de A Gudiña, Paderne de Allariz, Parada de Sil, Baños de Molgas, Lobios, Vilar de Barrio, Melón, Maceda, Esgos, Montederramo, Xunqueira o Chandrexa de Queixa. También permanecían a mediodía incendios activos en Ponteareas, Nigrán, Salvaterra, Fornelos y Cotobade, en la provincia de Pontevedra.

A esta veintena de incendios activos Medio Rural suma otros ocho estabilizados en Monforte, As Nogais, Vilariño de Conso, San Xoán de Río, Salceda de Caselas, Gondomar y Caldas de Reis. Junto a ellos figuran en el parte otra veintena de incendios controlados en Pantón, Chantada, San Cristovo de Cea, Piñor, Montederramo, Boborás, A Mezquita, Vilardevós, Vilariño de Conso, Vilamarín, Lobios, Silleda, As Neves, Baiona, Ponteareas, Mondariz, Mos y Cotobade. El Gobierno gallego no ofrece, por el momento, información sobre la superficie que ha ardido en ninguno de ellos, tampoco de los 6 que indica como extinguidos.

Feijóo reduce el "problema" a la "delincuencia"

Feijóo y Tejerina en Santiago, este martes EFE

Mientras diversas voces expertas llaman a aprovechar la enésima catástrofe en el monte gallego para reabrir el debate sobre el modelo forestal y el futuro de la ordenación territorial el presidente de la Xunta ha aprovechado la visita al centro de control de incendios en Santiago de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, para cerrar la puerta a cualquier debate sobre un problema que circunscribe al orden público.

Alberto Núñez Feijóo admite que la Administración gallega perdió el "control" de la situación durante "doce horas" del domingo, pero el hecho de que hubiera "132 incendios un domingo de octubre" y esto haya sucedido "unas horas antes" de la entrada de los restos del huracán Ophelia debería llevar a "darse cuenta" de que "no es un problema de política forestal", sino "un problema de atentado y delincuencia".

La tesis del "terrorismo" es defendida como la única posible desde el Gobierno gallego mientras siguen sin producirse acciones policiales de relevancia al respecto. Así, en las últimas horas la Policía Nacional reveló que había sido detenido en Lugo un hombre sospechoso de estar tras los incendios que afectaron a diversas áreas de la ciudad durante la noche del domingo, llegando a poner en riesgo el tráfico de la autovía A-6 y acercándose a áreas sensibles como el Hospital Lucus Augusti o el polígono industrial de As Gándaras. El sospechoso quedó en libertad tras prestar declaración y no han trascendido, por el momento, nuevas detenciones.