Competencia critica que Adif no haga oficiales los nuevos tramos de AVE anunciados por Rajoy para 2018

Adif, la empresa pública que gestiona la red ferroviaria, ha pasado de no cumplir sus propias previsiones oficiales sobre los nuevos tramos que pondrá en servicio cada año a no hacer públicas esas previsiones aunque ya las haya verbalizado el propio presidente Mariano Rajoy. Esa falta de previsión de Adif fue censurada este martes por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que critica que “de esta forma, difícilmente las empresas ferroviarias podrán diseñar sus servicios”.

Todos los años Adif hace oficial su denominada Declaración sobre la Red, el documento en el que actualiza y detalla las características de sus infraestructuras para que las empresas que operan en ellas transportando pasajeros o mercancías, tanto españolas como internacionales, puedan planificar su trabajo. Ese documento es evaluado por la Comisión de la Competencia, que el año pasado reprendió a Adif porque no había cumplido con sus previsiónes de apertura de varios nuevos tramos de AVE, entre ellos el Zamora-Pedralba de la Pradería, el próximo en ponerse en servicio entre Galicia y Madrid, y que en su momento fijó para 2016. No fue así y aún se pondrá en servicio a lo largo de este 2018, según confirman diversas fuentes y anunció en público Rajoy el pasado 29 de diciembre, cuando también avanzó que este año el AVE llegaría a Castellón (tramo inaugurado el pasado 22 de enero), Burgos, Murcia y conectaría las estaciones de Chamartín y Atocha con un túnel específico.

El informe de Competencia sobre la Declaración sobre la Red 2018 de Adif dice que “sorprende que los borradores remitidos no incluyan información concreta sobre las puestas en servicio que, aparentemente y de acuerdo con información pública, entrarán en funcionamiento en un horizonte temporal cercano”, y se remite a los anuncios realizados por Rajoy. “De esta forma, difícilmente las empresas ferroviarias podrán diseñar sus servicios y solicitar capacidad de tramos que los propios gestores no informan de si entrarán en servicio o no en dicho período”, censura Competencia. “Idealmente, la información contenida en la Declaración sobre la Red debería incluir [...] las aperturas de líneas y la evolución general de la Red Ferroviaria de Interés General en 2018 y 2019”, añade.

La CNMC critica en general esa falta de previsiones públicas respecto a la evolución de la red ferroviaria en los próximos tiempos tanto por parte de Adif como del Ministerio de Fomento, que tiene la obligación, impuesta por la normativa europea, de publicar su estrategia al respecto para el medio plazo. La propia Comisión de la Competencia destaca que esa estrategia del ministerio “que cubrirá un período temporal de, al menos, cinco años, será renovable”.

La crítica de Competencia a Fomento es directa: “Esta sala ya señaló [hace un año] el retraso que acumula la publicación de la citada estrategia indicativa por parte del Ministerio de Fomento, tanto respecto de la fecha límite establecida en la Directiva RECAST (16 de diciembre de 2014) como de la propia Ley” estatal que, recuerda, “fija el plazo de su publicación el 16 de diciembre de 2016”. Dos años después, Fomento aún no ha hecho públicos sus planes, por lo que Competencia finaliza pidiéndole expresamente que lo haga lo antes posible “de forma que los gestores de infraestructuras puedan, a su vez, elaborar sus programas de actividad, limitando la incertidumbre sobre la evolución de las infraestructuras ferroviarias para los usuarios de las mismas”.