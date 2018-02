La Defensora del Pueblo gallega justifica que la Xunta oculte contratos por 800 millones tras publicarlos sólo una semana

El Gobierno gallego sólo divulga sus contratos menores, los que puede entregar a dedo sin pedir ninguna oferta alternativa y que en 2016 sumaron más de 800 millones de euros, sólo durante una semana y después los oculta. Este jueves la Valedora do Pobo, responsable de controlar la transparencia de Xunta, justificó ese proceder asegurando que el Gobierno gallego no lo hace por “gusto”, para admitir a continuación que la propia institución que ella preside divulga sus contratos menores de manera indefinida, sin fecha de caducidad para la transparencia.

Este miércoles el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, responsable de la transparencia del Gobierno gallego, entregó a la Valedora, Milagros Otero, el informe anual sobre el cumplimiento de la Administración autonómica de sus deberes en esa materia. En sus intervenciones iniciales tanto Rueda como Otero exaltaron la transparencia de la Xunta hacia la ciudadanía y destacaron que la gallega es de las comunidades más transparentes. La Valedora, que destacó que “la transparencia facilita la ausencia de corrupción”, llegó a decir que los gallegos pueden “estar tranquilos, satisfechos y hasta un poquito orgullosos” de la transparencia en Galicia.

En el turno de preguntas, a la Valedora se le pidió una valoración sobre el hecho de que la Xunta oculte sus contratos menores tras divulgarlos sólo una semana. Otero comenzó justificando que la exigencia que fija la ley de hacer públicos esos contratos “es reciente”, a pesar de que entró en vigor hace ya dos años, en marzo de 2016. La Valedora continuó restando importancia a la “forma concreta” en que se hace esa publicación y llegó a decir que si la Xunta no los divulga durante más tiempo no es por “gusto de ocultar”. A Otero se le recordó que la propia institución del Valedor do Pobo, como hacen otras administraciones, hace públicos esos contratos de manera permanente, a través de archivos de tablas de datos o incluso en formato PDF, sin borrar la información a la semana de divulgarla, como hace la Xunta. Sin embargo, Otero volvió a justificar el proceder de la Xunta argumentando que el “volumen” de los contratos no es el mismo e insistiendo en que “no es importante el plazo sino garantizar el derecho”, que admitió que “habrá que ir extendiendo”.

Durante todas esas justificaciones de la Valedora hacia el proceder de la Xunta, el vicepresidente Rueda, de pie a su lado, guardó silencio.