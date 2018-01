Feijóo carga contra el sistema parlamentario vigente porque "es igual ganar que perder"

La 'tregua' electoral está finalizando. El 2017 fue en Galicia el primer año sin llamada a las urnas tras un intensísimo trienio y aunque en este 2018 tampoco se celebrará -excepto sorpresa mayúscula- comicio alguno , las fuerzas políticas -muy especialmente el PPdeG- tienen ya en marcha sus maquinarias con la vista puesta en las municipales de mayo de 2019 entre ecos de las elecciones catalanas de diciembre. En este marco se inserta el resurgimiento de las voces que apuntan a un eventual paso de Alberto Núñez Feijóo a la política estatal y en el mismo, el cuestionamento del sistema parlamentario vigente que el presidente de la Xunta ha realizado aprovechando su estancia de este martes en Madrid. Ahora es igual "ganar o perder", dijo.

Veinticuatro horas después de no acudir a la Junta Directiva en la que Mariano Rajoy explicó su plan para "rearmar" el partido tras el desplome en Catalunya y frente al ascenso demoscópico de Ciudadanos, Feijóo ha desplegado una intensa agenda madrileña con reuniones con los ministros de Hacienda, Sanidad y Agricultura, la participación en actos vinculados a la feria turística Fitur e intervenciones en varios medios de comunicación. Una de ellas fue una entrevista en Televisión Española, donde el actual jefe del Gobierno gallego insistió en cuestionar las actuales reglas electorales y de conformación de mayorías parlamentarias.

Tras lamentarse de que C's no vaya a gobernar Catalunya a pesar de ser el partido que sumó más votos, Feijóo respondió con afirmativo entusiasmo a la pregunta de si "es necesario modificar la ley electoral". "Lo tengo clarísimo", proclamó, porque "si es igual ganar que perder, esto es un problema". Igual que "en la noche electoral de las municipales en Portugal todo el mundo sabe quién es el alcalde", afirma, en el conjunto del Estado hay que "cambiar la ley electoral" porque "no puede ser el presidente de una comunidad autónoma quien perdió", dice en referencia a la elección para la presidencia del Gobierno de una persona que no sea de la fuerza política cuyas candidaturas sumaron más votos. Esto es, del actual modelo parlamentario en el que se eligen diputadas y diputados por circunscripciones que, a su vez, determinan la presidencia del Ejecutivo.

Según el presidente gallego, la reforma tiene que comenzar precisamente por las instituciones cuya renovación está más próxima. O, lo que es el mismo, lo que Rajoy amagó con hacer antes y después de las municipales de 2015. "Esto tiene que venir desde los municipios", señaló antes de sugerir cuál sería su apuesta para los parlamentos: un "plus de representación al partido que ganó", en referencia al más votado. Esto es, un modelo semejante al vigente en Grecia, donde la primera fuerza parlamentaria suma automáticamente 50 escaños a los obtenidos en las urnas. El líder de los conservadores no cuestiona, no obstante, ninguno de los elementos que actualmente más distorsionan el sistema, como la sobrerrepresentación que obtienen las fuerzas más votadas a causa de las circunscripciones provinciales.

Relevo de Rajoy y Catalunya

Como era previsible, en su periplo madrileño el presidente de la Xunta ha tenido que responder en varias ocasiones a la posibilidad de postularse como relevo de Mariano Rajoy. El actual jefe del Gobierno de España "tiene más claros que oscuros", defendió, y en todo caso "mi contrato con los gallegos termina en octubre de 2020" y "lo voy a cumplir" ."Mi trabajo está en Galicia", subraya, en un contexto en el que dice no "verse" optando "a una cuarta" reelección. No obstante, admite, durante años mantuvo que "iba a estar ocho años" y finalmente se replanteó ese compromiso.

En la misma intervención televisiva Feijóo reiteró sus elogios a la líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas, quien representó en los comicios catalanes a una formación que, afirmó, fue capaz de "rentabilizar" el trabajo del Gobierno de España en la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Según Feijóo, el proceso soberanista debe servir para reflexionar sobre la "retirada" de la "presencia del Estado" en territorio catalán", donde "el Estado tiene los carteros, la Agencia Tributaria y pare de de contar".