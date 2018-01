Fomento rectifica al gobierno de Feijóo por culpar a la oposición de nuevos retrasos en el AVE gallego

Adif, la empresa pública del Ministerio de Fomento encargada de construir el AVE a Galicia, acaba de enmendar la argumentación de la Xunta y del PP gallego según la cual las obras pueden sufrir nuevas demoras si los partidos de la oposición no facilitan la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para este 2018. Todo lo contrario. Según una inusual nota distribuida este lunes por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, sus fondos proceden de otras fuentes “independientemente de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, disponiendo además de una capacidad de endeudamiento que le concede un margen suficiente de independencia al respecto" de las cuentas estatales.

La nota de prensa enviada este lunes por Adif a los medios de comunicaciones se emitió poco más de veinticuatro horas después de que la consejera autonómica de Infraestructuras, Ethel Vázquez, relacionase en una entrevista en la Cadena Ser los plazos del AVE gallego con la aprobación de los presupuestos estatales. Vázquez pidió “responsabilidad” de los grupos de la oposición para que ayuden a aprobar el presupuesto del Gobierno central de Mariano Rajoy, responsabilizándolos así de los posibles retrasos de la obra en caso de no hacerlo. Sin embargo, la respuesta de Adif es una rectificación en toda regla de esa estrategia del PP gallego de culpar a la oposición.

La nota de prensa de Adif también aclara que el parón que sufrieron las obras en 2016, durante el tiempo en que el Gobierno central estuvo en funciones mientras Mariano Rajoy no logró su reelección por el Congreso gracias a la abstención del PSOE, se debió a “problemas técnicos” que Fomento “consiguió desbloquear en 2017”. Unos problemas que, según la respuesta que ahora da Adif por iniciativa propia a los populares gallegos, estarían ligados con la imposibilidad del Gobierno en funciones de resolverlos pero no con la inexistencia de unos presupuestos del Estado, como ahora dice la Xunta para culpar igualmente a la oposición.

En la misma jornada en que la compañía pública confirmaba, a través del Boletín Oficial del Estado, que anula definitivamente dos contratos de la línea de alta velocidad Galicia-Madrid comenzados a tramitar hace casi siete años, aún en tiempos del PSOE, toda la oposición vio en la postura de la Xunta poco más que "excusas". El PP gallego y el propio Alberto Núñez Feijóo, advertía desde En Marea Luis Villares, "no defienden los intereses" del país ante el Gobierno de su propio partido porque "no mandan, no valen nada" y esa " insignificancia" tiene consecuencias también en este ámbito. "Si no saben gobernar, que convoquen elecciones; entre otras cosas para finalizar las infraestructuras", reclama Villares, que no obstante advierte de que la prioridad de su formación sigue siendo la articulación ferroviaria interna del país, la conexión del interior con el eje atlántico y líneas pendientes como la de Ourense a Lugo.

En un sentido semejante se expresa el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, para quien Feijóo y la conselleira no hacen más que "buscar excusas para desatender su responsabilidad y falta de compromiso y eficacia en las demandas de infraestructuras fundamentales para Galicia.

A juicio de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, las palabras de Ethel Vázquez vienen a poner "la venda antes que la herida" para "retrasos inevitables", toda vez que la anunciada como fecha de final de los trabajos, 2019, va a sufrir "retrasos inevitables". "Es evidente -dice Pontón- que el problema no está en si se aprueban o no los Presupuestos del Estado", sino que "viene de viejo, y es que el PP, con presupuestos aprobados, no ejecutó las inversiones necesarias". "Estamos viendo -concluye- un ejemplo más de a donde nos conduce la irrelevancia política y la subordinación de Feijóo".

Mientras, pocas horas antes de que la propia Adif los corrigiera, los populares gallegos seguían responsabilizando a la oposición de eventuales retrasos. Lo hicieron a través de su portavoz parlamentario, Pedro Puy, quien aseguró que "todo lo que sea no aprobar unos presupuestos" del Estado para 2018 "podrían retrasar aun más" las obras del AVE, "al igual que todas las demás obras que el Estado está realizando en toda España".